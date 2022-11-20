Избирательные участки закрылись в Мангистауской области

фото из открытых источников
В 20.00 в Мангистау по местному времени завершилось голосование на президентских выборах, передаёт Центр общественных коммуникаций.
Всего в регионе функционировали 243 избирательных участка и 8 территориальных избирательных комиссий.
В Мангистау насчитывается 411 165 избирателей.
Начался подсчет голосов.
Всего в регионе функционировали 243 избирательных участка и 8 территориальных избирательных комиссий.
В Мангистау насчитывается 411 165 избирателей.
Начался подсчет голосов.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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