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Опубликовано: Вчера, 17:26

Просмотров: 182

В Жанаозене состоялся творческий концерт «Жарық жұлдыздар»

В Жанаозене в рамках фестиваля «Алға басар нық қадам - рухы өр, мықты адам!» состоялся концерт «Жарық жұлдыздар» среди людей с особыми потребностями. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На концерте талантливые артисты пели и танцевали. В мероприятии активное участие приняли и артисты Дома культуры села Кендерли.

Своим присутствием детей поддержали депутат Мангистауского областного маслихата Жулдыз Муханбеткаликызы, местный артист, любитель музыкального творчества Аскар Мырзагалиев, директор Кендерлинского сельского Дома культуры Оркен Нурадинулы.

- Сегодняшний вечер был очень трогательным, необычным. Наша главная задача - раскрывать творческие способности детей и всегда поддерживать их, - сказал Оркен Нурадинулы.

Благодарственные письма и финансовую поддержку получили Айболат Асылбек, Жанаргуль Туремуратова, Агарыс Орынбасаров, Нурай Сугир, Жанайым Полат, Жанылай Кудайберген, Нуржан Жалгасбай, Аделья Аманжол, Нуртас Конарбаев, Акылбек Нургалиев, Айгерим Аксанова, Гибратжан Оразгаликызы.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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