В Жанаозене состоялся творческий концерт «Жарық жұлдыздар»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

На концерте талантливые артисты пели и танцевали. В мероприятии активное участие приняли и артисты Дома культуры села Кендерли.



Своим присутствием детей поддержали депутат Мангистауского областного маслихата Жулдыз Муханбеткаликызы, местный артист, любитель музыкального творчества Аскар Мырзагалиев, директор Кендерлинского сельского Дома культуры Оркен Нурадинулы.



- Сегодняшний вечер был очень трогательным, необычным. Наша главная задача - раскрывать творческие способности детей и всегда поддерживать их, - сказал Оркен Нурадинулы.



Благодарственные письма и финансовую поддержку получили Айболат Асылбек, Жанаргуль Туремуратова, Агарыс Орынбасаров, Нурай Сугир, Жанайым Полат, Жанылай Кудайберген, Нуржан Жалгасбай, Аделья Аманжол, Нуртас Конарбаев, Акылбек Нургалиев, Айгерим Аксанова, Гибратжан Оразгаликызы.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.