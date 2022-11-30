В Жанаозене состоялся творческий концерт «Жарық жұлдыздар»

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
На концерте талантливые артисты пели и танцевали. В мероприятии активное участие приняли и артисты Дома культуры села Кендерли.
Своим присутствием детей поддержали депутат Мангистауского областного маслихата Жулдыз Муханбеткаликызы, местный артист, любитель музыкального творчества Аскар Мырзагалиев, директор Кендерлинского сельского Дома культуры Оркен Нурадинулы.
- Сегодняшний вечер был очень трогательным, необычным. Наша главная задача - раскрывать творческие способности детей и всегда поддерживать их, - сказал Оркен Нурадинулы.
Благодарственные письма и финансовую поддержку получили Айболат Асылбек, Жанаргуль Туремуратова, Агарыс Орынбасаров, Нурай Сугир, Жанайым Полат, Жанылай Кудайберген, Нуржан Жалгасбай, Аделья Аманжол, Нуртас Конарбаев, Акылбек Нургалиев, Айгерим Аксанова, Гибратжан Оразгаликызы.
Своим присутствием детей поддержали депутат Мангистауского областного маслихата Жулдыз Муханбеткаликызы, местный артист, любитель музыкального творчества Аскар Мырзагалиев, директор Кендерлинского сельского Дома культуры Оркен Нурадинулы.
- Сегодняшний вечер был очень трогательным, необычным. Наша главная задача - раскрывать творческие способности детей и всегда поддерживать их, - сказал Оркен Нурадинулы.
Благодарственные письма и финансовую поддержку получили Айболат Асылбек, Жанаргуль Туремуратова, Агарыс Орынбасаров, Нурай Сугир, Жанайым Полат, Жанылай Кудайберген, Нуржан Жалгасбай, Аделья Аманжол, Нуртас Конарбаев, Акылбек Нургалиев, Айгерим Аксанова, Гибратжан Оразгаликызы.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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