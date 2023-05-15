В Жанаозене прошёл творческий вечер ансамбля танца «Айназ»

Назад Вперед



На творческом вечере коллектива, вносящего значительный вклад в развитие танцевального искусства, выступающего на городских, областных, республиканских сценах, были представлены танцы младшей, средней и старшей групп ансамбля танца «Айназ» - всего 120 участников. Руководит коллективом Гульбакыт Кульшикова.Руководитель Жанаозенского городского отдела культуры и развития языков Гулайым Азан, отметив, что мероприятие проводится в рамках 55-летнего юбилея города, поприветствовала руководство Жанаозена, родителей и юных танцоров, поблагодарила руководителя ансамбля за приобщение подростков города к искусству, неустанный труд в воспитании национальных ценностей и вручила благодарственные письма акима города Айбека Косуакова.Гульбакыт Кульшикову поздравили также руководитель городского Дома творчества школьников Жумабике Джамалова, директор сельского Дома культуры Кендерли Оркен Туйебаев, представитель государственного природного заповедника «Устюрт» Айнаш Тенизбайкызы, вручив благодарственные письма.Младшая, средняя и старшая группы ансамбля выступили на вечере с танцевальными постановками, популяризирующими национальные танцы нашего народа, исполнив 22 композиции и пять патриотических песен, вызвав огромную благодарность у зрителей.В завершение вечера родители выразили свою благодарность руководителю ансамбля за поддержку их талантливых детей.