В Актау состоялся концерт оркестра национальных инструментов

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На мероприятии прозвучали песни разных жанров и композиции в сопровождении оркестра. Исполнили песни Арман Жайым, Айжан Асылбаева и Еркежан Хасымова, Жасулан Таласбаев и Шолпан Берикбаева. Дирижеры оркестра - Жаксылык Нурходжаев и Казбек Даулет.- Концерт прошел на высоком уровне. На «бис» зрители попросили оркестр исполнить кюй «Адай». Талантливые жители нашего региона также приняли участие в концерте в поддержку коллег. К примеру, Айжан Асылбаева, будучи врачом, подарила зрителям песню, - рассказала заместитель директора отдела творчества и организации культурно-досугового комплекса им.Абая Маргарита Омарова.Оркестр состоит из профессионалов. В репертуаре представлены произведения, начиная от классических произведений и заканчивая фольклорными, современными композициями.Отметим, что оркестр национальных инструментов был создан в 2015 году в культурно-досуговом комплексе имени Абая. Оркестр по сей день является победителем областных, республиканских конкурсов.