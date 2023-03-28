В Мангистау за последние семь лет наблюдается рост объёма инвестиций на 88 процентов

В ходе встречи стороны обсудили принимаемые меры в реализации государственной политики по привлечению инвестиций.



По линии МИД и КИ (Комитет инвестиций) на постоянной основе оказывается содействие в реализации инвестиционных проектов в Мангистауской области. По поручению главы государства разработан общенациональный пул инвестиционных проектов. В Мангистауской области в пул вошёл 41 проект на общую сумму более 2,0 трлн тенге с созданием более четырёх тысяч рабочих мест.



По итогам 2022 года из этого пула введено в эксплуатацию пять проектов на сумму 17,2 млрд тенге.



- С 2021 года внедрён новый инвестиционный инструмент «Соглашение об инвестициях для стратегических инвесторов», предоставляющее им особые условия. Так, 27 октября 2022 г. заключено Соглашение об инвестициях между Правительством РК, компанией HYRASIA ONE GMBH и ТОО «ХАЙРЭЙЖА УАН» (учредитель – группа компании SVEVIND) об инвестициях по проекту «Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и «зелёного» водорода, расположенного в Мангистауской области», в рамках которого успешно завершены процедуры по разработке предварительного технико-экономического обоснования, - проинформировал председатель комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев.



За последние семь лет наблюдается рост объёма инвестиций на 88 процентов. За 12 месяцев 2022 года в основной капитал поступило 762,2 млрд тенге, индекс физического объема составил 115,8 процента, в том числе объём частных инвестиций составил 704,5 млрд тенге или НКИ – 117,4 процента.



В регионе с 2023 по 2026 годы в различных отраслях экономики на общую сумму порядка 1,5 трлн тенге планируется реализация 88 инвестиционных проектов с созданием 5 тысяч новых рабочих мест в тенге.

В том числе в этом году на общую сумму 150 млрд тенге планируется запустить 26 инвестиционных проектов с созданием более 1,0 тыс. новых рабочих мест.



Кроме того, в рамках заключения инвестиционных контрактов с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел РК в Мангистауской области активно применяется предоставление земельных участков в виде государственных натурных грантов.



Так, в период с 2019 по 2022 годы было заключено 29 инвестиционных контрактов на общую сумму 32,8 млрд тенге.



В разрезе отраслей: шесть проектов относятся к сфере туризма, четыре проекта – образование, три проекта – складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, три проекта – здравоохранение и 13 проектов – прочие отрасли экономики.



Аким области Нурлан Ногаев отметил, что область всегда готова поддержать все инициативы инвесторов в рамках действующего законодательства.



- Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда говорит о том, что для устойчивого развития страны необходимо привлекать отечественных и иностранных инвесторов. В результате инвесторы открывают в стране новые предприятия, создают новые рабочие места, вносят свой вклад в развитие страны. В нашей области также на постоянном контроле находятся вопросы по привлечению инвестиций. В направлении реализации поручения президента ответственные сотрудники местных исполнительных органов системно решают вопросы по формированию благоприятного инвестиционного климата, необходимого предпринимателям. В прошлом году в области были реализованы крупные проекты с прямым участием иностранных инвесторов. Но всё же есть ситуации, когда регион не может в полной мере воспользоваться возможностями. По поручению главы государства создана Национальная компания Kazakh invest, функционируют Комитет по привлечению инвестиций и загранучреждения в составе Министерства иностранных дел, сотрудники которых непосредственно занимаются вопросами инвестиций в РК и за рубежом. Мы тесно сотрудничаем с коллегами из некоторых посольств, - сказал Нурлан Ногаев.