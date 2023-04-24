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Опубликовано: Сегодня, 18:03

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В Жанаозене прошли игры «Жайдарман»

К 55-летию Жанаозена в городе прошли игры «Жайдарман» под названием «Әдемі маусым». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В конкурсе веселых и находчивых, организованном при поддержке акимата города, приняли участие девять сборных команд. По словам организаторов, команды-участницы, которые боролись за кубок акима города, приехали подготовленными.

Интересное и зрелищное состязание подарило жителям города прекрасное настроение. По итогам игры были определены команды-победители и награждены денежными призами.

Согласно решению жюри, І место и 130 тысяч тенге достались команде «Гимназия жастары». ІІ место и 80 тысяч тенге завоевали команды «Тенге» и «Не хабар». ІІІ места и приза в 50 тысяч тенге удостоены команды «Батыр қала» и команда из Актау «Фараби».

Команде «Тәттілер» присуждена премия в номинации «Приз зрительских симпатий».

Команда «Гимназия жастары», показавшая лучшую игру, получила специальное приглашение на участие в играх областной высшей лиги, которые состоятся в мае.

Согласно годовому плану отдела культуры и развития языков, игры «Жайдарман» планируется провести четыре раза на областном уровне.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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