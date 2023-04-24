В Жанаозене прошли игры «Жайдарман»

В конкурсе веселых и находчивых, организованном при поддержке акимата города, приняли участие девять сборных команд. По словам организаторов, команды-участницы, которые боролись за кубок акима города, приехали подготовленными.



Интересное и зрелищное состязание подарило жителям города прекрасное настроение. По итогам игры были определены команды-победители и награждены денежными призами.



Согласно решению жюри, І место и 130 тысяч тенге достались команде «Гимназия жастары». ІІ место и 80 тысяч тенге завоевали команды «Тенге» и «Не хабар». ІІІ места и приза в 50 тысяч тенге удостоены команды «Батыр қала» и команда из Актау «Фараби».



Команде «Тәттілер» присуждена премия в номинации «Приз зрительских симпатий».



Команда «Гимназия жастары», показавшая лучшую игру, получила специальное приглашение на участие в играх областной высшей лиги, которые состоятся в мае.



Согласно годовому плану отдела культуры и развития языков, игры «Жайдарман» планируется провести четыре раза на областном уровне.