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ЛАДА.kz » Образование

Опубликовано: Сегодня, 16:11

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В Мунайлы прошли игры клуба весёлых и находчивых «Жайдарман»

Игроки клуба «Жайдарман» провели конкурс на Кубок акима Мунайлинского района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

В играх приняли участие шесть команд школьников. В своих выступлениях они стремились донести до общественности проблемные вопросы с уклоном на сатиру и юмор, показав высокий уровень подготовки.

Конкурс проходил в Мунайлинском районном Доме культуры им. Ф. Онгарсыновой.

В соревнованиях приняли участие сборные СШ N8 «Бесшокы», «T|K типа қалалықтар», «Бозжыра», «Батыр», «Мунайлы», а также «Актау» и «Интеллектум» из школы N11.

По итогам игры «Интеллектум» завоевал Гран-При, «Бозжыра» - второе место, замкнула тройку лидеров команда «Мунайлы».

Лучшим игроком назван Айдын Куаныш из команды «Бозжыра».

- Соревнования прошли на высоком уровне и были интересными. Мы уверены, что игра «Жайдарман», ставшая традицией, будет продолжена в следующем году! Вечер, наполненный юмором, порадовал и зрителей. Спасибо организаторам! - поделились участники.



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