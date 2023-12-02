В Мунайлы прошли игры клуба весёлых и находчивых «Жайдарман»

- Соревнования прошли на высоком уровне и были интересными. Мы уверены, что игра «Жайдарман», ставшая традицией, будет продолжена в следующем году! Вечер, наполненный юмором, порадовал и зрителей. Спасибо организаторам! - поделились участники.

В играх приняли участие шесть команд школьников. В своих выступлениях они стремились донести до общественности проблемные вопросы с уклоном на сатиру и юмор, показав высокий уровень подготовки.Конкурс проходил в Мунайлинском районном Доме культуры им. Ф. Онгарсыновой.В соревнованиях приняли участие сборные СШ N8 «Бесшокы», «T|K типа қалалықтар», «Бозжыра», «Батыр», «Мунайлы», а также «Актау» и «Интеллектум» из школы N11.По итогам игры «Интеллектум» завоевал Гран-При, «Бозжыра» - второе место, замкнула тройку лидеров команда «Мунайлы».Лучшим игроком назван Айдын Куаныш из команды «Бозжыра».