Уважаемые мангистаусцы и жители города Актау!

В преддверии 1 мая в Актау
Основная цель соревнований - пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании среди молодежи. Приглашаем всех принять участие в этом мероприятии.
Соревнования состоятся 1 мая в 10:00 часов по адресу: г. Актау, 15 мкр., амфитеатр.
За дополнительной информацией обращайтесь по следующим контактным телефонам: 8 701 571 71 53; 8 701 946 85 86.
Соревнования состоятся 1 мая в 10:00 часов по адресу: г. Актау, 15 мкр., амфитеатр.
За дополнительной информацией обращайтесь по следующим контактным телефонам: 8 701 571 71 53; 8 701 946 85 86.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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