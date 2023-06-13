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Опубликовано: Сегодня, 11:54

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В Тупкарагане прошли соревнования по конному спорту

В Форт-Шевченко прошли соревнования по национальным конным видам спорта, организованные соответствующей Федерацией и акиматом Тупкараганского района, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото центра общественных коммуникаций
В соревнованиях приняли участие около 60 всадников со всей области. Они соревновались в тай-байге (6 км), кунан-байге (9 км), аламан байге(21 км),  Адай-тай-байге (3 км), а также в групповых конных забегах.

Участников соревнований приветствовал аким района Рахат Елтизаров.

- В целях пропаганды национальных видов спорта в нашем районе проходят различные спортивные соревнования. Хочу пожелать всадникам удачи в этой гонке. Пусть национальные виды спорта развиваются у нас и дальше, - сказал аким района.

Свое благословение участникам забега дал аксакал Мустахи Жантуаров.

В результате гонки, организованной с целью популяризации национальных видов спорта, в тай байге победу одержал Гизат Кармысов из Мангистауского района на своем скакуне Козайыме, в кунан байге первым к финишу пришел тупкараганец Алеке Болтеков на Асем Торы. В аламан байге лидировал Аманкул Онайжанов  на Мурагере из Мангистауского района. В гонке Адай тай победил тупкараганец Аслан на коне по кличке Наркаска.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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В Тупкарагане прошли соревнования по конному спорту


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