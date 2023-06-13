В Тупкарагане прошли соревнования по конному спорту

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В соревнованиях приняли участие около 60 всадников со всей области. Они соревновались в тай-байге (6 км), кунан-байге (9 км), аламан байге(21 км), Адай-тай-байге (3 км), а также в групповых конных забегах.Участников соревнований приветствовал аким района Рахат Елтизаров.- В целях пропаганды национальных видов спорта в нашем районе проходят различные спортивные соревнования. Хочу пожелать всадникам удачи в этой гонке. Пусть национальные виды спорта развиваются у нас и дальше, - сказал аким района.Свое благословение участникам забега дал аксакал Мустахи Жантуаров.В результате гонки, организованной с целью популяризации национальных видов спорта, в тай байге победу одержал Гизат Кармысов из Мангистауского района на своем скакуне Козайыме, в кунан байге первым к финишу пришел тупкараганец Алеке Болтеков на Асем Торы. В аламан байге лидировал Аманкул Онайжанов на Мурагере из Мангистауского района. В гонке Адай тай победил тупкараганец Аслан на коне по кличке Наркаска.