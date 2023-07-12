Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании в Актау

В образовательных, медицинских, культурных и спортивных объектах Мангистауской области ведутся подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Касательно жилых домов: из 1853 единиц 24% уже готовы к отопительному сезону, кроме того, из 406 отопительных котлов 347 готовы к следующему сезону, что составляет 86%.



В настоящее время потребность в тепле для города Актау составляет 750 ГКал/час, а объем производимого тепла составляет 500 ГКал/час, что означает недостаток в 250 ГКал/час. Общая протяженность тепловых сетей составляет 565,8 км, из которых 376 км нуждаются в обновлении.



- Для устранения дефицита тепла, снижения износа тепловых сетей и обеспечения качественного отопительного периода реализуются первоочередные меры. Согласно указаниям Президента, для предотвращения аварийных ситуаций и технических проблем в сетях теплоснабжения, которые имели место в предыдущем отопительном сезоне, акиматам городов, районов, отраслевым управлениям и естественным монополиям необходимо качественно провести подготовку к отопительному сезону, независимо от формы собственности объекта, - подчеркнул глава области Нурлан Ногаев.



Согласно поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в Актау проводится техническое обследование состояния тепловых сетей, а также реконструкция тепловых сетей. Эти проекты реализуются поэтапно.



На совещании руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Абдеш Туркменбаев отметил, что в 2022 году проведены технические проверки инженерных сетей в нескольких микрорайонах. А также в этом году будет проводиться реконструкция сетей отопления, воды и канализации.



Кроме того, планируется установка четырех блочно-модульных котельных общей мощностью 40 МВт в четырех микрорайонах города Актау (19, 19а, 32а, 33 «Акку-2»), что позволит обеспечить непрерывное теплоснабжение и снизить нагрузку на МАЭК.