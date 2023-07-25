Нурлан Ногаев: Задача «Сергек» - не заработок денег, а обеспечение безопасности на дорогах

На дорогах и в общественных местах г. Актау и Мунайлинского района установлено 1138 камер, из них 736 камер будут следить за порядком на дорогах, а 402 – в общественных местах.Полицейские отметили, что реализация проекта по внедрению системы «Сергек» должна снизить количество ДТП в Мангистау на 30 процентов, а смертность на дорогах и количество нарушений в общественных местах - на 40 процентов.- Казахстан ежедневно теряет на дорогах по 10 человек. Водители пренебрегают правилами дорожного движения. Самыми распространенными нарушениями являются проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и выезд на встречную полосу. Благодаря системе «Сергек», мы надеемся, что сможем улучшить манеру вождения водителей. Результаты есть уже и сегодня. Многие жители и гости города отмечают, что большинство водителей едут умереннее и спокойнее, - прокомментировал начальник управления информатизации и связи ДП майор полиции Алимбет Смайлов.В период с 18 по 21 июля 2023 года в Мангистауской области с помощью специального технического средства «Сергек», работающего в автоматическом режиме, выявлено 711 административных правонарушений, а в систему ЕРАП (Единый реестр административных дел) внесено 398 административных постановлений.Все нарушения автоматически обрабатываются.Далее предписания о нарушениях приходят владельцам транспортных средств двумя способами: SMS и почтой.После того, как автолюбитель получил уведомление о штрафе, он имеет возможность оплатить половину суммы в течение семи дней после уведомления. В случае неоплаты в добровольном порядке по истечении 30 дней с момента получения уведомления материал отправляется на принудительное взыскание.- Статистика указывает, что дорожно-транспортным происшествиям способствует беспечность и личная недисциплинированность водителей и пешеходов. По последним данным МВД, Мангистау входит в список регионов «лидеров» по количеству ДТП. Уверен, что система наблюдения «Сергек» поспособствует тому, что водители будут дисциплиннированее. Кроме того, система «Сергек» предусмотрена не только для контроля за дорожным движением, но и за порядком в общественных местах, а также помогает идентифицировать машины и людей, находящихся в розыске. Самая главная задача системы видеонаблюдения — не заработок денег с помощью штрафов, а обеспечение общественной безопасности, соблюдение правил дорожного движения, - сказал аким области Нурлан Ногаев.