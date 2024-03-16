Бейнеуская молодежь побывала на Неделе национального кино

В дни празднования Наурыза по всей республике проводится «Национальная неделя кино». АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова», НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и частные киностудии бесплатно показывают казахстанские фильмы, снятые в разные годы.В Бейнеуском районном Доме культуры на неделе кино и в день культуры и традиций молодежи района был показан художественный фильм «Дос-Мукасан», рассказывающий об истории создания и становления группы «Дос-Мукасан», основоположника казахской эстрадной музыки.