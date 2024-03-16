Аким Бейнеуского района в День национальных традиций перерезал путы ребенку

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В третий день декады Наурызнама в Казахстане отмечается День культуры и национальных традиций. Казахская культура, искусство и национальные традиции - это культурный код нации. Большое значение в новой концепции празднования Наурыза имеет введение Дня национальных традиций.В реабилитационном центре "Жайдарлы" аким района Шалбаев Рахимжан Искакович перерезал путы воспитаннику по имени Сабыр.