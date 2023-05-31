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Опубликовано: Сегодня, 18:21

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В Каракие почтили память жертв политических репрессий

Церемония прошла в комплексе, посвящённом памяти жертв политических репрессий и голодомора, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района.

Фото предоставили в ЦОК Мангистауской области
День памяти жертв политических репрессий и голодомора отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий пострадали представители казахской интеллигенции, деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Алихан Бокейханов, Мухамеджан Тынышпаев и многие другие.

- День политических репрессий – это одна из трагических страниц истории Казахстана, страшные годы для нашего народа. Те события показывают, какой может быть бесчеловечный тоталитарный режим. И мы должны говорить о тех событиях, какими бы страшными они не были с тем, чтобы молодое поколение знало историю своей страны, чтобы не допустить подобного в будущем, - сказал аким Каракиянского района Сымбат Торетаев.

Он вместе со старожилами района, студентами и школьниками возложил венок к монументу памяти жертв политических репрессий.

Был также показан документальный исторический фильм «Зулмат» (Бедствие) Сабита Абдыхаликова о годах репрессий.

В Доме культуры, где показали фильм, собралась значительная часть населения района, включая молодёжь.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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