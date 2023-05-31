В Каракие почтили память жертв политических репрессий

День памяти жертв политических репрессий и голодомора отмечается в Казахстане с 1997 года. От репрессий пострадали представители казахской интеллигенции, деятели науки и культуры Казахстана – Ахмет Байтурсынов, Сакен Сейфуллин, Алихан Бокейханов, Мухамеджан Тынышпаев и многие другие.



- День политических репрессий – это одна из трагических страниц истории Казахстана, страшные годы для нашего народа. Те события показывают, какой может быть бесчеловечный тоталитарный режим. И мы должны говорить о тех событиях, какими бы страшными они не были с тем, чтобы молодое поколение знало историю своей страны, чтобы не допустить подобного в будущем, - сказал аким Каракиянского района Сымбат Торетаев.



Он вместе со старожилами района, студентами и школьниками возложил венок к монументу памяти жертв политических репрессий.



Был также показан документальный исторический фильм «Зулмат» (Бедствие) Сабита Абдыхаликова о годах репрессий.



В Доме культуры, где показали фильм, собралась значительная часть населения района, включая молодёжь.