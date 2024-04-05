В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

Пункты временного размещения

В связи с размывом участка от 210 до 220 км трассы республиканского значения Кульсары-Доссор в Атырауской области село Боранкул в Бейнеуском районе Мангистауской области столкнулось с необходимостью закрыть данную дорогу с 4 апреля. Департамент полиции Мангистауской области установил пост для контроля ситуации, - сообщил Данияр Елшибаев.Несмотря на то, что наш регион менее уязвим к паводкам по сравнению с другими, спасатели все же готовы к возможным экстренным ситуациям в полном объеме.В паводковый период в Актау, Жанаозене и Мунайлинском, Тупкараганском, Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском районах подготовлено более 200 пунктов для временного размещения эвакуируемого населения в Актау. (Полный список локаций прилагаем).Для оказания информационной поддержки и помощи в круглосуточном режиме функционируют телефоны горячих линий: 701-707 и 701-708.Спикер напомнил, что департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области направил свои силы и средства на помощь соседним областям. Начиная с 25 марта, 52 сотрудника из Мангистау присоединились к борьбе с паводками в Актюбинской области. Кроме того, еще 46 спасателей были отправлены в Западно-Казахстанскую область 28 марта.