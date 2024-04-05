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Опубликовано: Сегодня, 18:04

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В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

Обстановка по паводковой ситуации на территории Мангистауской области, где в отличие от других регионов нет рек и озер, стабильная. Об этом сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций начальник отдела департамента по чрезвычайным ситуациям области Данияр Елшибаев.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
В связи с размывом участка от 210 до 220 км трассы республиканского значения Кульсары-Доссор в Атырауской области село Боранкул в Бейнеуском районе Мангистауской области столкнулось с необходимостью закрыть данную дорогу с 4 апреля. Департамент полиции Мангистауской области установил пост для контроля ситуации, - сообщил Данияр Елшибаев.

Несмотря на то, что наш регион менее уязвим к паводкам по сравнению с другими, спасатели все же готовы к возможным экстренным ситуациям в полном объеме.

В паводковый период в Актау, Жанаозене и Мунайлинском, Тупкараганском, Бейнеуском, Каракиянском, Мангистауском районах подготовлено более 200 пунктов для временного размещения эвакуируемого населения в Актау. (Полный список локаций прилагаем).

Для оказания информационной поддержки и помощи в круглосуточном режиме функционируют телефоны горячих линий: 701-707 и 701-708.

Спикер напомнил, что департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области направил свои силы и средства на помощь соседним областям. Начиная с 25 марта, 52 сотрудника из Мангистау присоединились к борьбе с паводками в Актюбинской области. Кроме того, еще 46 спасателей были отправлены в Западно-Казахстанскую область 28 марта.

Пункты временного размещения

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС

В Мангистау ситуация по паводкам остается стабильной - ДЧС



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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