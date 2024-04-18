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Опубликовано: Вчера, 17:07

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Распространителей фейков о паводках привлекли к ответственности в Мангистау

В ряде регионов сохраняется сложная ситуация с паводками, но на фоне официальной информации с мест событий распространяется также ложная и провокационная. В этой связи к жителям региона обратился заместитель прокурора Мангистауской области Даурен Медетбеков, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Обращение к жителям региона
- Все мы обеспокоены ситуацией вокруг паводков в соседних регионах нашей страны. Госорганы, акимат, волонтеры – все оказывают посильную помощь и работают над предотвращением ущерба. В регион прибыли порядка 27 тысяч эвакуированных граждан, все они размещены в специальных местах, и местными исполнительными органами принимаются все меры для обеспечения им комфортных условий. В то же время ведутся различные разговоры, инсинуации, публикуются недостоверные посты, комментарии и заметки в социальных сетях, имеет место, когда в чатах мессенджеров WhatsApp и Telegram распространяется недостоверная информация, что противоречит закону, - комментирует Даурен Медетбеков.


Замглавы надзорного ведомства отметил, что некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности информации, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию экстренных служб и наносит урон эффективности их работы, а также отвлекаются ресурсы на поиск лица, опубликовавшего недостоверную информацию, и привлечение его к ответственности. Тратится масса времени на выяснение истинных причин, побудивших распространить ложную информацию, разъяснение закона.

Согласно закону, интернет-пользователь обязан проверить достоверность публикуемого контента, не размещать и не распространять ложную информацию. При нарушении этого требования предусмотрен штраф от 80 до 370 тысяч тенге, - пояснил спикер.


Так, некоторые жители Мангистау уже понесли ответственность за распространение ложной информации. К примеру, житель Актау Ж. Айтенов в мессенджере WhatsApp опубликовал пересланное видео, в котором говорится о том, что 11 апреля т.г. в село Махамбет Маханбетского района (Атырауская область) прибыли порядка 300 военнослужащих, пытавшихся разрушить дамбу, построенную местными жителями.

По этому факту в отношении Айтенова участковым инспектором полиции УП города Актау составлен протокол по ст. 456-2 ч.3 КоАП РК (распространение ложной информации). Далее, 15 апреля постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Актау Ж. Айтенов привлечен к адм. ответственности по ст.456-2 ч.3 КоАП, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73840 тг).

Такой же штраф выплатит житель Тупкараганского района Х. Джуматов, который в мессенджере WhatsApp в чате с названием «№1 Облыс «Жарқын болашақ» саяси группасы. Кезектегі процесс: ауызбіршілікте тиімді ӘКІМ/ДЕПУТАТ сайлау», в котором состоят на данный момент 458 участников, призывал объединить весь Запад и принять меры. Здесь же Джуматов пишет, что якобы правительство на 50 лет продало земли в Китай, а аэропорты и аэродромы - русским.

На автора сообщения составлен протокол по той же статье, что и в отношении указанного Айтенова, 17 апреля постановлением Тупкараганского районного суда он привлечен к административной ответственности по ст.456-2 ч.3 КоАП.

А распространение заведомо ложной информации, создающей опасность и угрозу нарушения общественного порядка, является уже преступлением, и виновный несет уже уголовную ответственность. Об этом мы сообщали не раз, - напомнил Даурен Медетбеков.

Он сделал акцент на блогерах, которым рекомендовал тщательно ознакомиться с законом перед публикацией информации.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.

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