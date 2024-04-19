Молодежь Актау провела субботник в урочище Самал

- В урочище Самал проведен субботник. В мероприятии приняли участие около 30 волонтеров. Забота о природе - долг каждого человека, - сказал студент «Мангистауского энергетического колледжа имени Н.Бекбосынова» Бекзат Алдаберген.

В мероприятии приняли участие представители Актауского городского центра общественного развития и студенты «Мангистауского энергетического колледжа имени Н.Бекбосынова».