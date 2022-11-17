Пятеро студентов Мангистау вошли в состав «100 лучших студентов Казахстана»

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На республиканский конкурс «100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан» среди учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего образования были направлены 10 лучших студентов Мангистауской области.



С 1 по 15 ноября на платформу «Тор 100 outstanding kz tvey students» через систему онлайн голосования пятеро студентов вошли в состав «100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан».



Это студенты Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева: Алмас Тасхайров, Назерке Куралбай, студентка Каспийского колледжа педагогики и отраслевых технологий Айдана Исакова, студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова Кажымухан Сугурбаев и Турар Жолдасханов.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.