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Опубликовано: Сегодня, 16:15

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Пятеро студентов Мангистау вошли в состав «100 лучших студентов Казахстана»

Пятеро мангистауских студентов вошли в число «100 лучших студентов Казахстана», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Иллюстративное фото
На республиканский конкурс «100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан» среди учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего образования были направлены 10 лучших студентов Мангистауской области.

С 1 по 15 ноября на платформу «Тор 100 outstanding kz tvey students» через систему онлайн голосования пятеро студентов вошли в состав «100 лучших студентов колледжей Республики Казахстан».

Это студенты Мангистауского высшего политехнического колледжа имени Халела Узбекгалиева: Алмас Тасхайров, Назерке Куралбай, студентка Каспийского колледжа педагогики и отраслевых технологий Айдана Исакова, студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова Кажымухан Сугурбаев и Турар Жолдасханов.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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