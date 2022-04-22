В Мангистауской областной больнице прошли противопожарные учения

Обучение условным действиям при пожаре личного состава проводилось в режиме реального времени.В больнице отметили, что основная цель учений - отработать действия персонала больницы при пожаре, научить их применению первичных средств пожаротушения, эвакуации больных, посетителей и персонала из здания. А также отработка оперативных действий со стороны обслуживающего центра и других работников больницы, проверка их готовности. Одновременно была проработана оперативность действий службы пожаротушения ДЧС Мангистауской области.- Во время учений условные действия противопожарной службы и личного состава больницы отработаны по плану. Цели и задачи выполнены, - комментируют организаторы учений.В соответствии с пунктом 14 правил пожарной безопасности № 55 от 21 февраля 2022 года меры пожарной безопасности, разработанные для зданий с круглосуточным пребыванием людей, должны проводиться один раз в полгода.