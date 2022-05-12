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ЛАДА.kz » Госинформзаказ

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:17

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Около 700 выездов с начала года совершил мобильный ЦОН в Актау

В Актау за четыре месяца 2022 года мобильным ЦОНом осуществлены 680 командировок с оказанием 885 государственных услуг. Ряд вызовов совершен к гражданам старше 65 лет, сообщил на брифинге в Центре общественных коммуникаций и.о. директора областного филиала АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Айбек Музбаев.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области
До пандемии в 2020 году вызвать работника ЦОНа на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, и ветераны ВОВ.

- Но так как для граждан старше 65 лет в тот период были введены ограничения по передвижению, то эта услуга стала доступна и им. Воспользоваться такой услугой эта категория граждан может и сегодня. Специалисты Центра обслуживания населения приедут на дом, - подчеркнул Айбек Музбаев.

Он также отмечает, что мобильные ЦОНы работают и по области, а именно, по Бейнеускому, Каракиянскому и Мангистаускому районам мобильные ЦОНы, которые оказывают государственные услуги населению дважды в месяц согласно графику. За первый квартал передвижные ЦОНы совершили 122 командировки с оказанием 727 государственных услуг.

На брифинге Музбаев также напомнил, что с 1 декабря 2018 года начал работу миграционный центр, что значительно упростило процесс получения разрешения на труд для иностранных граждан. Сейчас уже есть отделы в Тупкарагане, Мунайлы, Мангистауском районе, а также в Жанаозене, Бейнеу, Каракие и Жетыбае. За четыре месяца в данных центрах оказано 18 319 услуг.

- При посещении Центра обслуживания населения граждане могут оплатить сразу и безопасно полученную государственную услугу, используя QR-код без очереди и длительного ожидания, а также без необходимости ручного ввода данных платёжной карты.

Так, за первый квартал общее количество QR-платежей составило 22 280. Кроме того, с начала 2022 года запущена служба доставки готовых документов, оформленных во фронт-офисах. За это время осуществлена доставка 23 готовых документов.

Добавим, для того, чтобы пригласить работника ЦОНа на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся работники ЦОНа и уточнят полноту документов, назначат дату и время оказания госуслуги на дому. К слову, посетить услугополучателя должны не позже семи рабочих дней после получения заявки.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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