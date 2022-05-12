Около 700 выездов с начала года совершил мобильный ЦОН в Актау

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области

До пандемии в 2020 году вызвать работника ЦОНа на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, и ветераны ВОВ.



- Но так как для граждан старше 65 лет в тот период были введены ограничения по передвижению, то эта услуга стала доступна и им. Воспользоваться такой услугой эта категория граждан может и сегодня. Специалисты Центра обслуживания населения приедут на дом, - подчеркнул Айбек Музбаев.



Он также отмечает, что мобильные ЦОНы работают и по области, а именно, по Бейнеускому, Каракиянскому и Мангистаускому районам мобильные ЦОНы, которые оказывают государственные услуги населению дважды в месяц согласно графику. За первый квартал передвижные ЦОНы совершили 122 командировки с оказанием 727 государственных услуг.



На брифинге Музбаев также напомнил, что с 1 декабря 2018 года начал работу миграционный центр, что значительно упростило процесс получения разрешения на труд для иностранных граждан. Сейчас уже есть отделы в Тупкарагане, Мунайлы, Мангистауском районе, а также в Жанаозене, Бейнеу, Каракие и Жетыбае. За четыре месяца в данных центрах оказано 18 319 услуг.



- При посещении Центра обслуживания населения граждане могут оплатить сразу и безопасно полученную государственную услугу, используя QR-код без очереди и длительного ожидания, а также без необходимости ручного ввода данных платёжной карты.



Так, за первый квартал общее количество QR-платежей составило 22 280. Кроме того, с начала 2022 года запущена служба доставки готовых документов, оформленных во фронт-офисах. За это время осуществлена доставка 23 готовых документов.



Добавим, для того, чтобы пригласить работника ЦОНа на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся работники ЦОНа и уточнят полноту документов, назначат дату и время оказания госуслуги на дому. К слову, посетить услугополучателя должны не позже семи рабочих дней после получения заявки.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.