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Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:19

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Наблюдатели отметили высокую активность мангистаусцев на референдуме

Представители Exit poll работают на участках в Актау, Жанаозене и других населённых пунктах Мангистауской области. Они отмечают высокую активность жителей региона на референдуме на местных избирательных участках, передаёт Центр общественных коммуникаций.

Представитель компании комплексных исследований «Астана» Наталья Зуева. Кадр видео
С утра социологи посетили более десятка мест голосования в разных частях города и области. Они выяснили у выходящих с избирательных участков граждан их мнение о референдуме, как они проголосовали – «за» или же «против». В основном, граждане не отказываются отвечать.

- Заметен оживленный интерес к референдуму со стороны жителей Мангистау, которые голосуют за внесение поправок в Конституцию Казахстана. Идёт много молодёжи, очень много. Такого раньше не наблюдалось. Везде отмечаем, что очень высокая организация и высокая активность людей. Думаю, что проголосует всё население. Большинство жителей города понимают, насколько важные для их будущего вопросы решаются сегодня. Сейчас ведётся предварительный подсчёт всех «за» и «против», - отметила представитель компании комплексных исследований «Астана» Наталья Зуева.

Наблюдатели также отметили, что, в целом, на участках созданы все необходимые условия для голосования, в том числе и технические.



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