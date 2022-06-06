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Опубликовано: Вчера, 18:48

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Свыше 245 тысяч человек проголосовали на референдуме в Мангистау

В Мангистауской области на участки референдума пришли проголосовать 245776 человек, из них за поправки в Конституцию голоса отдали 174503 или 71% голосовавших. Об этом на брифинге в Центре общественной коммуникаций сообщил заместитель председателя областной территориальной комиссии референдума Жармаганбет Айтуаров.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
По информации спикера, в области осуществлялась работа одной областной, двух городских и пяти районных комиссий, обеспечивших организацию и проведение референдума. Был сформирован 231 участок референдума, в том числе 14 закрытого типа, они располагались в военных частях, спецучреждениях, больницах и др.

Общее количество участков в Актау 78, информация о них поступала посредством СМС, и желающие спокойно нашли свои участки. Еще 37 участков работали в Жанаозене, остальные в районах области. Всего к работе на участках были привлечены 1625 членов комиссии.

По обращениям граждан выданы 1956 открепительных талонов на право голосования.

-Активность жителей Мангистауской области на прошедшем референдуме была на хорошем уровне. Всего с утра до вечера на голосование пришли 245776 из 405,5 тысяч человек, имеющих право на участие в референдуме. За изменения в Конституции проголосовали 174503 (71%) жителей, остальные 71 273 человека высказались нейтрально. Нарушений в процессе голосования не выявлено, жалоб не поступало, - рассказал Жармаганбет Айтуаров.



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Комментарии ( 1 )

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