Свыше 245 тысяч человек проголосовали на референдуме в Мангистау

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

По информации спикера, в области осуществлялась работа одной областной, двух городских и пяти районных комиссий, обеспечивших организацию и проведение референдума. Был сформирован 231 участок референдума, в том числе 14 закрытого типа, они располагались в военных частях, спецучреждениях, больницах и др.



Общее количество участков в Актау 78, информация о них поступала посредством СМС, и желающие спокойно нашли свои участки. Еще 37 участков работали в Жанаозене, остальные в районах области. Всего к работе на участках были привлечены 1625 членов комиссии.



По обращениям граждан выданы 1956 открепительных талонов на право голосования.



-Активность жителей Мангистауской области на прошедшем референдуме была на хорошем уровне. Всего с утра до вечера на голосование пришли 245776 из 405,5 тысяч человек, имеющих право на участие в референдуме. За изменения в Конституции проголосовали 174503 (71%) жителей, остальные 71 273 человека высказались нейтрально. Нарушений в процессе голосования не выявлено, жалоб не поступало, - рассказал Жармаганбет Айтуаров.

Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.