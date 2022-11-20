В Каракиянском районе к вечеру явка избирателей стала выше

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Для них с 7:00 утра работают 17 избирательных участков.
По словам представителя избирательной комиссии Д. Атагараева, на данный момент около 70 процентов избирателей уже проголосовали.
"Однако, до завершения выборов еще есть время. Люди приходят и голосуют. Стала активней явка", - сказал он.
Отметим, что сейчас на избирательных участках в Курыке находятся международные наблюдатели. Полным ходом продолжается работа.
По словам представителя избирательной комиссии Д. Атагараева, на данный момент около 70 процентов избирателей уже проголосовали.
"Однако, до завершения выборов еще есть время. Люди приходят и голосуют. Стала активней явка", - сказал он.
Отметим, что сейчас на избирательных участках в Курыке находятся международные наблюдатели. Полным ходом продолжается работа.
Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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