В Каракиянском районе к вечеру явка избирателей стала выше

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области

Для них с 7:00 утра работают 17 избирательных участков.



По словам представителя избирательной комиссии Д. Атагараева, на данный момент около 70 процентов избирателей уже проголосовали.



"Однако, до завершения выборов еще есть время. Люди приходят и голосуют. Стала активней явка", - сказал он.



Отметим, что сейчас на избирательных участках в Курыке находятся международные наблюдатели. Полным ходом продолжается работа.

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