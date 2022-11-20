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Опубликовано: Сегодня, 19:10

Просмотров: 147

В Каракиянском районе к вечеру явка избирателей стала выше

В Каракиянском районе насчитвается более 20 тысяч избирателей, имеющих право голоса.

Фото предоставли в ЦОК Мангистауской области
Для них с 7:00 утра работают 17 избирательных участков.

По словам представителя избирательной комиссии Д. Атагараева, на данный момент около 70 процентов избирателей уже проголосовали.

"Однако, до завершения выборов еще есть время. Люди приходят и голосуют. Стала активней явка", - сказал он.

Отметим, что сейчас на избирательных участках в Курыке находятся международные наблюдатели. Полным ходом продолжается работа.



Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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