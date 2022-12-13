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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Ярослав А.Брэм

Опубликовано: Сегодня, 07:29

Просмотров: 523

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона

К строительству стадиона с видом на море приступили в середине 90-х годов. Было подготовлено место под трибуны и заложены основания под мачты освещения. Потом строительные работы остановились.

А стадион и ныне там...
С обретением Казахстана независимости у страны появился свой футбольный чемпионат. Команда из Актау громко заявила о себе в 1996 году, когда пробилась в финал Кубка Казахстана и заняла четвертое место в чемпионате Республики. Тогда же команду тренировал Курбан Бердыев, тот самый, чей «Рубин» спустя несколько лет стал чемпионом России и обыгрывал «Барселону» на ее поле.

Команда «Мунайшы» проводила домашние матчи на песочном футбольном поле, находящемся за с/к «Каспий». Болельщики занимали свободные места на скале и наблюдали за игрой таких команд, как «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Елимай»…
С тех пор мало что изменилось на стадионе. Разве что камыш подрос, да ворота поржавели, а на беговых дорожках нормативы сдают сотрудники силовых структур.

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


Уникальный по расположению стадион с видом на море и парковой зоной ждет своего часа. В мире всего несколько стадионов, которые привлекают не только футбольными матчами, но и видом, который открывается болельщикам.

Во Владивостоке футбольное поле расположено на берегу Амурского залива.

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


В Госфорде стадион отличается красивым выходом в национальный водный парк Брисбен Уотер. Домашние матчи здесь проводит австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс». Арена была построена в 1999-м и вмещает 20 тыс. болельщиков.

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


В Браге особенностью стадиона являются скалы, вокруг которых и была сведена арена. Трибуны расположены только вдоль боковых линий. За одними воротами скалы, за вторыми - ничего нет.

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


На Фарерских островах стадион расположен на острове Тотфире, где проживает чуть больше 800 человек. Зато спортивная арена рассчитана на 6 000 зрителей.

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


Даже в Гренландии есть футбольный стадион. Чемпионат Гренландии - единственный турнир, который проходит за Полярным кругом, и длится всего неделю.

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


Футбольные болельщики Актау вспоминают: «когда только начались строительные работы в 1-м микрорайоне, говорили, что стадион будет иметь две трибуны, вход на которые планировали со стороны 4-го микрорайона и парка «Акбота». Вместимость стадиона планировалась на 7-8 тысяч зрителей. Команды должны были переодеваться и выходить из с/к «Каспий».

В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона


К юбилею казахстанской нефти в 1999 году ввели в эксплуатацию стадион «Жас Канат», а проект уникального спортивного сооружения, который наравне с «маяком» на жилом доме мог стать визитной карточкой города, благополучно забыт.



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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 08:43
приступили в середине 90-х годов

если мне память не изменяет, то в конце 70-х. Уже тогда стояли железобетонные конструкции по периметру будующего спортивного комплекса

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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