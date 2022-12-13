В Актау с прошлого века ждут завершение строительства футбольного стадиона

С обретением Казахстана независимости у страны появился свой футбольный чемпионат. Команда из Актау громко заявила о себе в 1996 году, когда пробилась в финал Кубка Казахстана и заняла четвертое место в чемпионате Республики. Тогда же команду тренировал Курбан Бердыев, тот самый, чей «Рубин» спустя несколько лет стал чемпионом России и обыгрывал «Барселону» на ее поле.Команда «Мунайшы» проводила домашние матчи на песочном футбольном поле, находящемся за с/к «Каспий». Болельщики занимали свободные места на скале и наблюдали за игрой таких команд, как «Кайрат», «Тобол», «Иртыш», «Елимай»…С тех пор мало что изменилось на стадионе. Разве что камыш подрос, да ворота поржавели, а на беговых дорожках нормативы сдают сотрудники силовых структур.Уникальный по расположению стадион с видом на море и парковой зоной ждет своего часа. В мире всего несколько стадионов, которые привлекают не только футбольными матчами, но и видом, который открывается болельщикам.стадион отличается красивым выходом в национальный водный парк Брисбен Уотер. Домашние матчи здесь проводит австралийский клуб «Сентрал Кост Маринерс». Арена была построена в 1999-м и вмещает 20 тыс. болельщиков.особенностью стадиона являются скалы, вокруг которых и была сведена арена. Трибуны расположены только вдоль боковых линий. За одними воротами скалы, за вторыми - ничего нет.Настадион расположен на острове Тотфире, где проживает чуть больше 800 человек. Зато спортивная арена рассчитана на 6 000 зрителей.Даже весть футбольный стадион. Чемпионат Гренландии - единственный турнир, который проходит за Полярным кругом, и длится всего неделю.Футбольные болельщики Актау вспоминают: «когда только начались строительные работы в 1-м микрорайоне, говорили, что стадион будет иметь две трибуны, вход на которые планировали со стороны 4-го микрорайона и парка «Акбота». Вместимость стадиона планировалась на 7-8 тысяч зрителей. Команды должны были переодеваться и выходить из с/к «Каспий».К юбилею казахстанской нефти в 1999 году ввели в эксплуатацию стадион «Жас Канат», а проект уникального спортивного сооружения, который наравне с «маяком» на жилом доме мог стать визитной карточкой города, благополучно забыт.