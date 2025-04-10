«Шантажировал и требовал деньги»: потерпевшая по делу экс-главы суда Актау сделала заявление

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Потерпевшей стороной, которую по материалам дела подстрекали к даче взятки в размере 20 миллионов тенге, в этой истории выступает Зарина Абишева. Бывший частный судебный исполнитель Ринат Джанахметов был ее гражданским мужем. В зале суда женщина находилась в наручниках.

Пострадавшая, но почему в наручниках?

С ее слов, она уже 10 месяцев отбывает наказание по части 3 статьи 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

В целом женщина осуждена на 3,6 года.

Я получила свой срок, я отбываю свое наказание по справедливости, - заявила она.

«Мне не хотели помочь, меня насильно заставляли»

Зарина Абишева рассказала, что когда на нее только завели уголовное дело, сожитель сразу предложил свою помощь. Позже, уже в настоятельной форме, сказал, что должен решить эту проблему, и она должна найти деньги. Он ссылался на то, что в тюрьме ей будет сложно.

Постоянно шантажировал и требовал с меня деньги, чтобы отмазать меня от суда и «сломать» уголовное дело. Мне не хотели помочь, меня насильно заставляли. После этого я вынужденно обратилась в антикоррупционную службу, - заявила Зарина Абишева.

Пока проходило следствие по делу экс-главы городского суда Актау, говорит женщина, ей и ее семье поступали угрозы со стороны Рината Джанахметова, чтобы она отказалась от показаний.

По данному факту заведено отдельно уголовное дело. Будет еще один суд, - отметила Зарина Абишева.

Приговором суда женщина осталась довольна и обжаловать его не намерена.

На вопрос, не сожалеет ли она о содеянном, Зарина Абишева воздержалась от ответа.

«Моего мужа подставили» – супруга бывшего председателя городского суда

Жена Бауыржана Шайдуллина, в свою очередь, заявила, что Зарина придумала легенду о беременности и шантажировала мужа, намереваясь таким образом замять уголовное дело. Ему пришлось обращаться к своему знакомому.

Моего мужа подставили. Он ни за что сел, - со слезами на глазах говорит женщина.

У нее на иждивении осталось пятеро детей. Именно их наличие послужило смягчающим для суда обстоятельством. Отягчающим же обстоятельством стало то, что бывший председатель нарушил данную ранее присягу.

В зале суда также присутствовала мать Бауыржана Шайдуллина, которая слезно попрощалась с ним. Он же в ответ сказал, что все будет благополучно.

Что известно об экс-судье Бауыржане Шайдуллине?

Бауыржан Шайдуллин родился 25 января 1978 года в Актау. С 2001 по 2008 годы был ведущим и главным специалистом Мангистауского областного суда.

В 2008-2014 годах занимал должность судьи Мунайлинского районного суда. В 2014-2019 годах являлся председателем Каракиянского районного суда. В январе 2020 года стал председателем городского суда Актау.

К слову, адвокаты подсудимых отказались от комментариев.

Напомним, председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 миллионов тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. В июне 2024 года председателя арестовали. Кроме того, соучастник преступления, передававший ему деньги, был заключен под стражу и водворен в следственный изолятор в Актау.

В декабре 2024 года Агентством по противодействию коррупции расследование было завершено и 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые были преданы суду.

Судебный процесс по данному делу начался 29 января. Дело рассматривалось в Мунайлинском районе. Меры были приняты для обеспечения полноты и всестороннего объективного рассмотрения резонансого случая.

Сегодня, 10 апреля, подсудимым был оглашен приговор.