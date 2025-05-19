Кто должен платить за ремонт дома – акимат Актау, жильцы или КСК?

В редакцию Lada.kz ежедневно поступают обращения от жителей Актау с жалобами на протекающую крышу, неработающий лифт, обрушивающийся фасад и неудовлетворительное состояние подъездов многоквартирных домов. Корреспондент издания попытался разобраться, куда люди могут обращаться для решения проблемы: в городской акимат, в обслуживающую компанию, или, возможно, взять инициативу в свои руки и коллективно с соседями организовать ремонт своими силами.

Фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz ежедневно поступают жалобы от жителей Актау на плачевное состояние многоквартирных домов. Горожане просят осветить их проблемы в надежде на то, что местные власти обратят на них внимание и окажут содействие в проведении ремонта. По словам людей, бороться с бездействием КСК у многих уже не осталось ни сил, ни терпения.

Основная проблема заключается в том, что жители не всегда понимают, к кому обращаться с подобными вопросами – в городской акимат, в КСК, ОСИ, или, в крайнем случае, решать всё своими силами.

За разъяснением ситуации корреспондент редакции обратился к заместителю акима Актау Бауыржану Есенову, который курирует вопросы жилищной инспекции.

По его данным, в Актау зарегистрирован 1291 многоквартирный жилой дом (МЖД), из которых один нуждается в текущем ремонте, а 169 – в капитальном.

До сих пор многие жители Актау ошибочно считают, что ремонт многоквартирных домов должен финансироваться из государственного бюджета. Хочу ещё раз напомнить, что законодательством не предусмотрен безвозмездный ремонт. Текущий и капитальный ремонт проводятся исключительно за счёт средств собственников квартир, так как жильё является их личной собственностью. К сожалению, из года в год количество МЖД, нуждающихся в ремонте, будет увеличиваться, поскольку отсутствуют текущие и сберегательные счета на каждый дом, - сказал Бауыржан Есенов.

По словам заместителя акима Актау, основной причиной такой ситуации является перекладывание ответственности некоторыми жителями, а также их незаинтересованность в контроле за расходованием собственных средств – ежемесячных взносов на содержание многоквартирного жилого дома.

Из всех существующих домов в городе только 11%, или 145 МЖД, имеют текущие и сберегательные счета, что является крайне низким показателем. Таким образом, отсутствие счетов на МЖД создаёт благоприятные условия для хищения денежных средств жильцов и незаконного обогащения со стороны недобросовестных КСК, - рассказал Бауыржан Есенов.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства каждый многоквартирный жилой дом должен иметь два отдельных банковских счёта:

текущий счёт, предназначенный для расходов на управление домом (уборка, освещение, обслуживание лифтов и прочее);

предназначенный для расходов на управление домом (уборка, освещение, обслуживание лифтов и прочее); сберегательный счёт, предназначенный для накопления средств на капитальный ремонт (крыша, фасад, подвал, инженерные сети).

Указанные счета открываются в банках второго уровня доверенным лицом, уполномоченным жильцами МЖД.

Жители должны понять, что наличие счетов на МЖД обеспечит финансовую прозрачность и защитит их средства от хищения. К примеру, они смогут контролировать финансовые средства: сколько поступает и на что тратятся деньги, а также выявлять подозрительные операции. Более того, такая практика даёт несколько конкретных преимуществ для жителей. Например, она позволяет накапливать средства, чтобы избежать срочных сборов в случае аварийной ситуации, создаёт финансовую подушку для проведения крупных работ, а также делает МЖД с прозрачным управлением и накоплениями на капремонт более надёжными – жильё в них продаётся легче и по более высокой цене. Когда жители осознают и убедятся, какая сумма собирается с их ежемесячных взносов на содержание дома, думаю, они возьмут управление в свои руки, - сказал заместитель акима Актау.

Бауыржан Есенов подчеркнул, что жителям Актау следует учитывать наличие определённых провокаторов, которые, преследуя личные корыстные цели, будут всячески мешать и отговаривать других жителей от открытия счетов.

Призываю всех жителей города, имеющих квартиры в МЖД, в срочном порядке открывать счета на дом. Более того, жители могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию по вопросу наличия сберегательных и текущих счетов, что будет основанием для назначения проверки, - заключил заместитель акима Актау Бауыржан Есенов.

Напомним, ранее заместитель акима Актау Бауыржан Есенов ответил на вопрос жителей города о том, кто несёт ответственность за ремонт или замену лифта в случае его поломки.

Кроме того, Актауская городская жилищная инспекция детально разъяснила процесс проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в рамках программы «Қайтарымды қаражат» (возвратные средства).