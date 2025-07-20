Как помочь утопающему и не утонуть самому: советы спасателей Мангистау

Что делать, если вы стали свидетелем того, как человек тонет? Звать на помощь, прыгать в воду или сразу звонить в экстренные службы? Можно ли пытаться спасти пострадавшего самостоятельно, если вы не профессиональный спасатель, и какие при этом риски? На эти и другие важные вопросы корреспонденту Lada.kz ответили специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

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Лето — время отдыха у воды, но даже короткое купание может обернуться трагедией. Очень важно знать, как правильно действовать, если вы стали свидетелем того, как человек тонет, а также что делать, если в опасной ситуации оказались вы сами.

Специалисты ДЧС региона рассказали, как правильно действовать, если вы стали свидетелем утопления:

В первую очередь необходимо сохранять спокойствие. Паника мешает трезво оценить ситуацию. Громко зовите на помощь. Обратитесь к окружающим с криком: «Человек тонет!». Убедитесь, что вам самим ничего не угрожает, прежде чем пытаться помочь. Немедленно звоните в скорую помощь (103 или 112) или попросите кого-то другого это сделать, а также попросите позвать спасателей, если они есть поблизости. Оцените ситуацию. Насколько далеко человек? Есть ли поблизости спасательные средства? Стоит ли прыгать в воду самому? Нет, если вы не профессионал или хорошо не обучены. Тонущий может в панике утопить вас. Это распространённая ошибка. Исключение — если человек совсем рядом, и вы уверены в своих силах.

Спасатели подчеркивают: если вы хорошо плаваете и уверены в своих силах, можно попытаться подплыть к утопающему, однако крайне важно делать это со спины или сбоку, избегая приближения спереди — в панике человек может инстинктивно схватиться за вас и потянуть под воду. Если подплыть невозможно, используйте подручные средства — спасательный круг, доску, длинную ветку, верёвку или даже пластиковую бутылку. Находясь на берегу, обязательно привлеките внимание окружающих и попросите помощи, чтобы вместе вытянуть пострадавшего.

Главная заповедь того, кто собирается спасать утопающего, — не утонуть самому. Утопающий не только жертва обстоятельств, он еще и источник опасности. Тонущий человек практически невменяем. Самое главное — не навредить ни себе, ни пострадавшему. Категорически нельзя прыгать в воду с разбега в незнакомом месте: можно удариться о дно и получить травму. Также нельзя подплывать к утопающему спереди — в панике он может схватить вас и потянуть под воду. Утопающий не отдает себе отчет, что, ухватившись за вас мертвой хваткой, он топит и вас, и себя. Не стоит пытаться вытащить человека голыми руками без страховки или подручных средств — это крайне опасно. И, конечно, нельзя паниковать. Только спокойствие и чёткий план действий помогут сохранить жизни,- говорят спасатели.

На вопрос, стоит ли разговаривать с тонущим, спасатель ответил:

Да, если есть возможность, обязательно говорите с пострадавшим. Громко, чётко, спокойно: «Я помогу!», «Держись за круг!», «Сейчас подброшу предмет!». Иногда даже несколько слов могут помочь человеку прийти в себя, перестать паниковать и сохранить силы до прибытия помощи.

После извлечения пострадавшего из воды спасатели советуют уложить его на живот, наклонив голову вниз, и аккуратно надавить в области лопаток — это поможет освободить дыхательные пути от воды. Если человек в сознании, дать ему возможность самостоятельно откашляться.

Если пострадавший без сознания, первым делом проверьте наличие пульса на сонной артерии и дыхания. При отсутствии дыхания и пульса необходимо немедленно начинать сердечно-лёгочную реанимацию (СЛР). В случае утопления рекомендуется сначала сделать пять спасательных вдохов, чтобы насытить лёгкие кислородом, а затем перейти к стандартному циклу СЛР: 30 нажатий на грудную клетку и два вдоха. Реанимационные мероприятия следует продолжать до приезда скорой помощи или до момента восстановления дыхания и сердцебиения. Если пострадавший находится в сознании, важно укрыть его, согреть, успокоить и находиться рядом до прибытия медиков, - объяснили специалисты.

Спасатели ответили на самые волнующие вопросы: что делать в первые секунды, если чувствуешь, что начинаешь тонуть, и как справиться с паникой:

Если чувствуете, что начинаете тонуть, первое и самое важное — это успокоиться и не паниковать. Попытайтесь лечь на спину, широко расправив руки и ноги, чтобы занять горизонтальное положение. Вдохните как можно больше воздуха и постарайтесь удержаться на поверхности, делая медленные выдохи. Если есть возможность, сгруппируйтесь в "поплавок", прижав колени к груди, что поможет удержаться на воде. Не тратьте силы на крики, если рядом никто не слышит. Если рядом есть люди, громкий крик «Помогите!» или «Тону!» может привлечь их внимание. Помните: паника — ваш главный враг. Запомнимте паника это главный враг.

Если у человека в воде произошла судорога, специалисты ДЧС рекомендуют по возможности выплыть к берегу или найти точку. Если это невозможно и человек находится на глубине, следует немедленно перевернуться на спину, чтобы не уйти под воду. При судороге в ноге необходимо постараться растянуть мышцу: потянуть носок стопы на себя. Если спазм возникает в области бедра, можно согнуть ногу в колене и подтянуть её к груди. Это способствует снятию мышечного спазма. Дополнительно рекомендуется массировать напряжённую мышцу рукой, сохранять ровное дыхание и избегать резких движений. Если состояние позволяет, следует медленно плыть к берегу или привлекать внимание окружающих, чтобы получить помощь.

Спасатели рассказали, как распознать, что человек тонет, если он не зовёт на помощь?

Тонущий человек не всегда зовет на помощь, как это показывают в фильмах. Это называется «тихое утопление». Часто он погружен в воду, его рот находится у поверхности, и он делает судорожные вдохи, но не кричит. Его голова может быть запрокинута назад, глаза стекленеют и не фокусируются. Он может пытаться плыть в определенном направлении, но безуспешно, или казаться, что карабкается по веревочной лестнице, при этом его движения могут быть вертикальными и неэффективными. Такой человек может исчезнуть под водой за 20–60 секунд. Если вы видите, что человек находится в воде в таком состоянии, немедленно начинайте оказывать помощь, - подчеркнули спасатели.

Специалисты ДЧС дали несколько рекомендаций жителям региона:

Отдыхающим на воде следует купаться только в специально оборудованных местах, не употреблять алкоголь перед купанием, не заплывать за буйки, не нырять в незнакомых местах и не оставлять детей без присмотра. Также важно соблюдать температурный режим, не купаться в холодной воде и не переохлаждаться.

Советы для отдыхающих на воде

Выбирайте безопасные места для купания. Отдавайте предпочтение официальным пляжам, где дежурят спасатели и медицинские работники.

Не употребляйте алкоголь. Алкоголь снижает координацию движений и реакцию. Купание в состоянии опьянения — частая причина трагедий.

Не ныряйте в незнакомых местах. Вода может скрывать подводные камни, коряги или мелкое дно. Это может привести к серьёзным травмам.

Не оставляйте детей без присмотра. Маленькие дети должны постоянно находиться под контролем взрослых. Не допускайте их купания в одиночестве.

Соблюдайте температурный режим. Не входите в воду резко после пребывания на солнце. Избегайте переохлаждения — это может спровоцировать судороги и потерю сознания.

Не купайтесь в одиночку. Лучше отдыхать в компании — это увеличивает шансы на своевременную помощь при необходимости.

Не приближайтесь к судам. Держитесь на безопасном расстоянии от катеров, лодок и гидроциклов, чтобы избежать несчастных случаев.

Не устраивайте опасных игр. Не подплывайте под других купающихся, не имитируйте утопление и не подавайте ложных сигналов бедствия.

Откажитесь от надувных матрасов и камер. Эти средства легко уносит ветром или течением. Пользуйтесь только в безопасной зоне и под наблюдением.

Будьте готовы оказать помощь. Если кто-то тонет — не паникуйте, зовите на помощь, используйте подручные средства (спасательный круг, верёвку), при необходимости плывите, но не рискуйте своей жизнью.

Осваивайте правила поведения на воде. Перед отдыхом освежите в памяти базовые правила безопасности. Это поможет сохранить здоровье и жизнь.

Напомним, с начала купального сезона в Мангистауской области погибли три человека, и все они несовершеннолетние.

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