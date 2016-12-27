В департаменте труда, социальной защиты и миграции Мангистау рассказали о повышении пенсий и пособий в 2017 году

Минимальная пенсия назначается при достаточном стаже, но отсутствии или недостаточности дохода.

Месячный расчетный показатель (МРП) — это показатель, используемый в Казахстане для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, расчёта налогов и других платежей.

Прожиточный минимум – необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины.

- Это денежная выплата семьям, имеющим рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку (попечительство) детей.

