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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:56

Просмотров: 1679

В департаменте труда, социальной защиты и миграции Мангистау рассказали о повышении пенсий и пособий в 2017 году

В Мангистауской области зарегистрировано 85 тысяч 205 получателей пенсий и пособий. Об изменениях размеров выплат рассказали в департаменте труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области.

Здание департамента труда. Фото автора
В Мангистауской области насчитывается 45 тысяч 517 получателей пенсии.

- Размер солидарной пенсии повысят на 9%. Базовая пенсия, получаемая пенсионерами независимо от отчислений и стажа работы, в 2017 году составит 12 тысяч 802 тенге. Минимальный размер пенсии - 28 тысяч 148 тенге, - рассказал Арман Елдесов, заместитель руководителя по социальным вопросам департамента труда, социальной защиты и миграции.

Кому начисляется минимальная пенсия?

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Размер государственных пособий и иных социальных выплат увеличится за счет повышения размера месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума. В 2017 году МРП составит две тысячи 269 тенге, прожиточный минимум - 24 тысячи 459 тенге.

Что такое МРП?
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Что такое прожиточный минимум?
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По данным департамента труда, социальной защиты и миграции Мангистау, государственные социальные пособия по инвалидности в Мангистау получают 18 тысяч 257 жителей; по потере кормильца — пять тысяч 343 человека, социальные выплаты из государственного фонда социального страхования — одна тысяча 719 человек; по возрасту — 110 человек; жертвы политических репрессий — 72 человека; за особо тяжелый труд — 495 человек; по утрате трудоспособности по инвалидности — три тысячи 14 человек.

- Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 71 тысячи 270 тенге (31,41 МРП), при рождении четвертого ребенка и более детей размер пособия составит 118 тысяч 782 тенге (52,35 МРП). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по достижению им одного года на первого ребенка составит 13 тысяч 70 тенге (5,76 МРП). На второго ребенка — 15 тысяч 452 тенге (6,81 МРП), на третьего ребенка — 17 тысяч 812 тенге (7,85 МРП), на четвертого и более ребенка — 20 тысяч 194 тенге (8,9 МРП), - рассказали в департаменте труда, социальной защиты и миграции Мангистауской области.

Что такое единовременное государственное пособие при рождении ребенка?
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Государственное единовременное пособие в связи с рождением ребенка выплачивается как работающим, так и неработающим женщинам. Ежемесячное социальное пособие по уходу за ребенком по достижении им одного года предусмотрено для неработающих женщин.

По данным Армана Елдесова, пособия по уходу за ребенком до года будут получать шесть тысяч 766 человек. Пособия родителям, воспитывающим ребенка-инвалида, получат три тысячи 912 человек.

Согласно закону «О республиканском бюджете на 2017-2019 годы», с 1 января 2017 года установлено:

Месячный расчетный показатель – две тысячи 269 тенге;
Минимальная пенсия – 28 тысяч 148 тенге;
Прожиточный минимум – 24 тысячи 459 тенге;
Базовая пенсионная выплата – 12 тысяч 802 тенге;
Минимальный размер заработной платы – 24 тысячи 459 тенге;
Размер государственной базовой пенсионной выплаты – 12 802 тенге.

Таблицу повышения размеров пенсий и пособий с 1 января 2017 года можно скачать здесь [26,94 Kb] (cкачиваний: 151).

Тамара Дуйсенова, министр здравоохранения и социального развития Казахстана, разъяснила, что повышение пенсий и пособий по рождению детей в 2017 году пройдет поэтапно: 1 января 2017 года размер солидарной пенсии повысят на 9%, 1 июля 2017 года - еще на 11%. Размер базовой пенсии с 1 января 2017 года увеличат на 7%, 1 июля 2017 года - еще на 13%. Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка, по словам Тамары Дуйсеновой, с 1 января 2017 года будет повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года еще на 20%.


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Комментарии ( 3 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 16:06
Пенсии на 9%, а зп чиновникам на 100%! question
Было бы еще за что, но никак, к примеру, не за это podzatylnik
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Краснов
  • бася
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:54
Никакое это не повышение пенсий.
Повышение на 9% с 1-го января, это попытка сохранить пенсию хотя бы на нынешнем уровне.
Кто ходит на рынок и базар знает, что например продукты подорожали не на 9%, а некоторые - в разы.
К моменту второго повышения на 11% со второй половины года, инфляция сожрет и второе "повышение".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Краснов
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 15:50
Слов НЕТ!
Слезы, а не повышения angry
 
 

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