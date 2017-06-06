Советы по отдыху детей на пляжах Актау дает педиатр

Агия Тулеева, врач-педиатр Окончила государственный медицинский институт им. С.Асфендиярова в 1991 году. Отличник здравоохранения РК.

Брать ребенка на пляж можно с раннего возраста, - говорит Агия Тулеева. - Однако учитывайте, что грудничка на южные пляжи с раскаленным песком везти все же не стоит – ограничьтесь местным отдыхом.Детей после года можно приучать к играм на пляже и в воде, ограничивая время их пребывания на солнце - загорать ваш ребенок должен в тени. Для получения витамина D этого вполне достаточно. Чтобы избежать солнечного удара, оденьте малышу головной убор. Питья должно быть достаточно много: в жаркую погоду ребенок должен выпивать около 1,5 литров жидкости в день, а в отдельных случаях – и больше. Чаще поите детей не холодной и не газированной водой, несладким компотом, соком (его надо выпить в первую очередь, чтобы на солнце не испортился). Никакой разноцветной газировки, тем более, кока-колы. Доказано, что эти напитки содержат вещества, усиливающие жажду, а также много химических добавок и консервантов.Для того, чтобы перекусить, можно взять с собой фрукты и овощи: огурцы, помидоры, морковь, яблоки, груши, абрикосы, персики, маленькую кисточку винограда.Чтобы избежать перегрева и солнечных ожогов, приходить на пляж с ребенком можно утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00. Для профилактики ожогов воспользуйтесь солнцезащитными детскими кремами.Остерегайтесь перегрева – он может вызвать диарею. Первые признаки перегрева ребенка, как поясняет врач - это слабость, тошнота, головная боль. В этом случае необходимо перенести ребенка в тень, приложить что-нибудь холодное к голове и шее. Чтобы создать приток воздуха, обмахивайте его. Если ребенок потерял сознание или у него начались судороги, нужно немедленно вызвать бригаду скорой помощи.Если все же малыш получил чрезмерную дозу загара, врач-педиатр советует обработать пораженную кожу заживляющими средствами, но не накладывать повязки.- Помните, что последствия солнечного ожога могут проявиться гораздо позже – днем ребенок еще играл на пляже, а вечером у него покрасневшая кожа и недомогание с повышением температуры, - напоминает педиатр.Многие маленькие дети бегают на пляже голышом. Принято считать, что это полезно – так ребенок получает больше ультрафиолета.- В какой-то степени в этом есть доля правды, но не забывайте, что песок с пляжа может быть источником инфекции. Поэтому одевайте ребенку хлопчатобумажную майку, купальник, шортики и прилегающие к телу трусики. Одежду, дающую возможность коже дышать, но исключающую попадание песка на кожу и слизистую ребенка. Должны быть два-три сменных сухих купальника или плавок, в которые можно переодеть ребенка сразу после купания, - отметила Агия Тулеева.Чтобы прохладная вода и ветер не стали стрессом для организма ребенка, врач советует готовить его к купальному сезону заранее.- Начните обтирать тело малыша варежкой, смоченной теплой водой. В первые несколько дней – только руки, потом ножки, и только потом – грудь и спину. Температуру воды снижайте на градус каждые два-три дня, у детей постарше ее можно довести до 20 градусов. Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, лучше заранее санировать носоглотку травяными настоями. Не стоит разрешать ребенку купаться сразу после прихода на пляж. Пусть сначала он побудет в тени, привыкнет и остынет. В воду нужно заходить постепенно. Дети чаще реагируют судорогами на перепады температур - это важно помнить взрослым, которые любят бросать детей в воду во время игры. Следите, чтобы ваш малыш не перекупался. Гусиная кожа, посиневшие губы говорят о переохлаждении. Лучше до этого не доводить. А если уж так получилось, быстрее разотрите ребенка махровым полотенцем, переоденьте во все сухое и дайте попить чего-нибудь теплого, - советует врач-педиатр.Специалист напоминает: маленьким детям лучше играть в воде по колено. Вода в море должна быть не ниже 20 градусов. Надувной жилет, нарукавники, надувные круги в виде забавных зверушек – все это сделает купание малыша безопасным и приятным.Если ребенок получил травму ноги в воде, рану нужно промыть и смазать края зеленкой или йодом, наложить на рану сухую повязку и плотно забинтовать. И обязательно, говорит Агия Тулеева, обратитесь к врачу – даже в маленьких ранках могут быть инородные тела.- Если во время купания в ушко ребенку попала вода, скрутите тонкий ватный фитилек (без спички) и неглубоко засуньте в ухо. Когда он пропитается водой, скрутите новый – и так, пока вата не останется сухой. Если ребенок жалуется на боль в ухе после попадания воды, скорее всего там была серная пробка, которая разбухла от попадания воды. Это чревато воспалением, поэтому необходимо обратиться к ЛОР-врачу, не затягивая. Если во время купания малыш упал в воду, захлебнулся, положите его животом на свое колено так, чтобы голова находилась ниже уровня туловища. Пальцами освободите запавший язык. Массируйте спину с небольшим давлением, следите за тем, чтобы изо рта выливалась вода, - говорит педиатр.При соблюдении всех этих правил профилактики и помощи отдых доставит вам и вашим детям только удовольствие и заряд ярких эмоций на весь следующий год.