Советы офтальмолога: как провести лето с пользой для глаз

Данияр Сатыбалдинов желает актаусцам хорошего отдыха. Фото автора

Данияр Сатыбалдинов закончил Астанинский государственный медицинский институт в 2003 году. В Актау приехал по приглашению два года назад.



На лазурный берег

Отпуск запомнится надолго, если провести его на пляже. Чтобы у вас остались только приятные впечатления, важно защитить зрение от солнца.

- Находясь на воде, легко повредить сетчатку глаз. Отраженная световая волна проникает через некоторые линзы очков, поэтому для прогулки на пляж лучше использовать линзы теплых цветов: коричневые, желтые, красно-коричневые. А вот серые или голубые очки оставьте дома. Этот совет пригодится также светлокожим и голубоглазым людям и детям, - говорит врач.



Идем в горы

Тем, кто отправляется в горы, важно помнить: чем выше поднимаешься, тем активнее солнце, а значит, и риск ожога глаз −больше. Каждые сто метров над уровнем моря увеличивают возможность повреждений на два-три процента. Для защиты глаз Данияр Сатыбалдинов советует остановить свой выбор на спортивных очках с самым максимальным фильтром.



Путешествие на велосипеде

Если вы заядлый велосипедист, то, позаботившись о защите коленей, спины и головы, не забывайте и о глазах. Навстречу велотуристу летят пыль и мелкий мусор. Чтобы сохранить зрение и насладиться прогулкой, пригодятся спортивные очки.



С книжкой на пляже

- Если вы просто хотите полежать на пляже с любимой книгой, выбирайте места под зонтиком или навесом. Не забудьте про широкополую шляпку и очки в пол-лица. Тем, кто хочет получить загар и пренебрегает зонтиком, лучше отложить книгу на потом - белая бумага отражает практически все солнечные лучи, и глаза, конечно же, находятся в зоне риска, - говорит врач.



Городское лето

Любителям экскурсионных туров, путешествующим по городам, врач-офтальмолог рекомендует помнить об очках, выходя из помещений с искусственным светом. Резкая смена освещения – стресс для глаз.

- Если вы решили провести день, занимаясь шоппингом или прогуливаясь по музеям и выставкам, воспользуйтесь очками-хамелеонами, - напоминает врач.



На самолете

Общий совет для дальних перелетов − пить в полете больше воды. Это поможет избежать сухости глаз и избавит от рези. Тем, кто носит контактные линзы, Данияр Сатыбалдинов советует сменить их на очки или однодневную пару и запастись каплями с эффектом натуральной слезы.



С чадами

Если вы отправляетесь на море всей семьей, необходимо позаботиться о защите глаз детей, ведь они наиболее чувствительны к солнцу, говорит врач. Со слов специалиста, примерно четверть всей солнечной радиации мы получаем до 18 лет, поэтому важно проследить, чтобы ребенок не снимал очки и кепку.

- Хрусталик глаза ребенка пропускает к сетчатке больше ультрафиолетовых лучей и коротковолнового видимого излучения, чем хрусталик взрослого. А ведь повреждения, вызываемые УФ - излучением в сетчатке, кумулятивны, т.е. накапливаются годами. С возрастом это может привести к развитию катаракты и ряда других заболеваний, вплоть до потери зрения. Не следует забывать и о том, что дети проводят на улице гораздо больше времени, чем взрослые, в том числе и на открытом солнце. Именно поэтому детские глазки нуждаются в защите не меньше, а, возможно, даже больше, чем взрослые, - подчеркнул врач-офтальмолог.

Данияр Сатыбалдинов предостерегает родителей от покупки дешевых детских солнцезащитных очков, которые сейчас продаются буквально на каждом углу.

- Эти очки чаще всего не соответствуют ни санитарным, ни другим нормам и стандартам, установленным для производителей такого рода изделий. Они не только не защитят глаза ребёнка (в них, как правило, совершенно нет защиты от УФ – лучей), но и могут нанести существенный вред – ребёнок в таких очках вполне может получить ожог сетчатки, поэтому покупать солнцезащитные очки малышу нужно в специализированных магазинах. При покупке попросите продавца предоставить сертификат качества, - рекомендует врач.



Как выбрать солнцезащитные очки для ребёнка?

- это должны быть очки не со стеклянными, а с пластиковыми линзами (из поликарбонатного пластика), иначе стекло может разбиться, и поранить малыша;

- очки не должны давить на виски ребёнка или сползать на нос;

- оправа должна быть достаточно широка, чтобы не ограничивать поле зрения ребёнка;

- нельзя покупать ребёнку очки с синими, красными, желтыми, оранжевыми линзами. Синие линзы усиливают яркость солнечного света, а от красных, желтых и оранжевых – детские глазки очень быстро устанут.



В нашем регионе, как говорит врач, многие закупают некачественные солнцезащитные очки.

- Я бы рекомендовал жителям Актау покупать очки с ультрафиолетовыми фильтрами в специализированных магазинах. Необходимо чаще пользоваться увлажняющими каплями, как минимум, четыре раза в день. Идя на море, желательно захватить с собой любые глазные капли, например, левомицетин или альбуцид, поскольку высока вероятность попадания в глаза инородного тела, - сказал Данияр Сатыбалдинов.





Факторы повышенной опасности

Для предупреждения солнечных ожогов роговицы рекомендуем особое внимание обратить на:

1. Возраст. Максимально подвержены солнечным ожогам нежные глазки малышей. Поэтому солнцезащитные очки или хотя бы панамки с широкими полями нужны даже годовалым крохам.

2. Опасность отраженного света. Нельзя смотреть на воду без солнцезащитных очков. Отраженные солнечные лучи повреждают роговицу и сетчатку ничуть не меньше, чем прямые.

3. Наличие в рационе продуктов с каротиноидами. Защита глаз от солнца может быть не только внешней, но и внутренней. Планируя отпуск на море или в горах, имеет смысл пропить комплексы витаминов с зеаксантином и лютеином.



- Особое внимание здоровью глаз необходимо уделить пожилым людям. Следует сократить длительность пребывания на солнце, избегать подъемов тяжестей и работы в наклон, так как все это может сказаться на состоянии сетчатки глаза. Желательно включать в свой ежедневный рацион богатые витаминами и микроэлементами продукты: чернику, печень, тыкву, яичный желток, зелень и вареную морковь. Витамин А необходим для поддержания нормальной работы сетчатки и содержится в большинстве оранжевых овощей и фруктов. Близоруким глазам нужен также кальций, который предотвращает развитие близорукости. Он содержится в капусте, зеленом салате, луке и твороге. Рибофлавин – витамин группы В, помогающий при дистрофии роговицы, содержится в овощах, грибах, кисломолочных продуктах. Витамины группы В положительно воздействуют непосредственно на нервные клетки, то есть на те самые «проводники», по которым передается нервный импульс из сетчатки глаза непосредственно к коре головного мозга. А таким важным витамином, как витамин С, богаты шиповник, молодой картофель, квашеная капуста, цитрусовые, - советует Данияр Сатыбалдинов.