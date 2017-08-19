Образовательные депозиты и кредиты: как их могут оформить жители Актау

- Если ваш ребенок поступает на грант, средства с образовательного депозита можно перевести на имя третьего лица (другого ребенка), снять накопления с депозита или продолжать копить для получения других уровней образования, - рассказал Алпамыс Сатыбалдин.

ГОНС, по словам Алпамыса Сатыбалдина, позволяет гражданам Казахстана открыть образовательный накопительный вклад на свое имя или на имя своего ребенка. В будущем средства можно использовать для оплаты профессионально-технического и высшего образования в Казахстане и за рубежом.- Депозит можно открыть с того момента, как ребенок получает свидетельство о рождении. Необходимо удостоверение личности одного из родителей, свидетельство о рождении и ИИН ребенка. Для того, чтобы открыть депозит, необходимо обратиться в один из банков-участников программы: Halyk bank, «Цеснабанк» или «Нурбанк» и сообщить менеджеру о желании открыть образовательный депозит, - отметил Алпамыс Сатыбалдин.На сумму, размещенную на образовательном депозите, начисляется годовая премия банка в размере 14%. Ежегодно в январе начисляется государственная премии - от пяти до семи процентов на всю накопленную сумму.- Государственная премия начисляется ежегодно на всю сумму вклада с учетом вознаграждения банка, но не более 100 МРП в год: семь процентов начисляется для приоритетных категорий: дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, дети из многодетных семей и из малообеспеченных семей; пять процентов - для остальных категорий населения Казахстана, - сообщил Алпамыс Сатыбалдин.Минимальный первоначальный взнос составляет три месячных расчетных показателя (6807 тенге). Срок накопления - от трех до 20 лет.- Образовательные депозиты застрахованы. Фонд гарантирования депозитов гарантирует сохранность образовательных вкладов на сумму до 10 миллионов тенге. Более того, сбережения защищены от взысканий со стороны кредиторов и судоисполнителей. Это полностью снимает все риски потери денег, - рассказал Алпамыс Сатыбалдин.Снять деньги с депозита, по словам менеджера финансового института, можно в любое время до истечения срока. При этом все накопления, а также вознаграждение банка остаются у вкладчика, а премия государства возвращается обратно в бюджет.Еще одна возможность, которую предоставляет финансовый центр министерства образования и науки Республики Казахстан гражданам страны, желающим получить образование - кредитование студентов.- Это возможность получить образовательный кредит в банке под 100%-ую гарантию государства в лице АО «Финансовый центр» министерства образования и науки РК. Образовательный кредит может получить любой студент, который учится в казахстанских ВУЗах. Кредит на получение образования можно взять в таких банках, как: «Сбербанк», «Нурбанк», «Фортебанк» и банк «Тенгри». Кредит является беззалоговым, а гарантию за студента банку дает государство. Наша гарантия означает, что студент не будет оплачивать свой кредит во время учебы, вместо него всю сумму оплатим мы. Студенту же мы даем отсрочку. Государству он возвращает деньги по завершению учебы. Срок кредитования составляет от 10 до 12 лет. Процентная ставка - от 10 до 20% в зависимости от ставок банка, - рассказал Алпамыс Сатыбалдин.Для того, чтобы оформить кредит на образование, студенту необходимо обратиться в вышеперечисленные филиалы банков второго уровня.- Банк проверяет пакет документов, отправляет их нам, затем мы утверждаем кредит и отправляем ответ банку. Студенту при этом нужен созаемщик (лицо, которое имеет равные права и обязанности с заемщиком, в том числе несет солидарную ответственность перед банком по погашению кредита). Созаемщиком может быть любой родственник, имеющий пенсионные отчисления и неиспорченную кредитную историю. Если банк дает положительный ответ студенту, желающему получить кредит на образование, то со счета банка на счет ВУЗа перечисляются средства на оплату обучения, - рассказал Алпамыс Сатыбалдин.По данным финансового центра Министерства образования и науки Республики Казахстан, количество вкладчиков по программе ГОНС составляет более 17 000 человек. Премия государства, которую финансовый центр перечислил в банки второго уровня, составляет более 850 миллионов тенге.- Если возникнут какие-либо проблемы, можно позвонить в наш Call-центр по номеру: 8 800 0802828 (звонок по Казахстану бесплатный). Узнать подробней о программе ГОНС можно на сайте: fincenter.kz , - рассказал Алпамыс Сатыбалдин.