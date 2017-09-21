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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:43

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Что входит в обязанности школьных медсестер

С 2017 года школьная медицина из системы образования передана в ведение управления здравоохранения. За семь месяцев, как сообщили в Мангистауском областном центре проблем формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), обучение прошли 85 (49 процентов) средних медицинских работников. Всего же число школьных медицинских сестер в регионе, по информации центра ЗОЖ, составляет 173 человека, в том числе по 15 работников в двух актауских городских поликлиниках (АГП) - №1 и №2. К сожалению, информацию предоставила только АГП №2.

Работа школьных медпунктов. Фото из сети интернет
В Актау медсестры работают в школах №№10,12,13,14,16,20,23,24,20, а также школе-гимназии №4 и экономическом лицее, говорит Жанна Шанытбаева, заместитель главного врача АГП №2 по детству. Количество медицинских сестер в каждом учебном заведении зависит от числа школьников.

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Один раз в год школьные медсестры совместно с врачами нашей поликлиники проводят плановый медосмотр. В начале каждого учебного года среди первоклассников проходит кампания по вакцинации против туберкулеза. Медработники рассказывают ученикам о здоровом образе жизни, профилактике суицида и ранней беременности, читают лекции о вреде курения,
- рассказала Жанна Шанытбаева.

Все медицинские сестры имеют специальное образование и сертификат. График работы школьных медсестер шестидневный и соответствует началу и завершению уроков в первой и второй сменах.

В обязанности школьной медицинской сестры входит:
- оказание скорой медицинской помощи остронуждающимся учащимся;
- оказание помощи педагогическому и техническому персоналу при травмах, острых состояниях и обострении хронических заболеваний.

Медсестра оказывает неотложную доврачебную помощь, направляет в поликлинику по месту прикрепления, при необходимости вызывает бригаду Скорой помощи. На медсестру возложен также прием школьников при обращении.

В школе медицинский работник обязана проводить мероприятия по профилактике заболеваний у школьников, обучать учителей, детей и родителей основам здорового и рационального питания, гигиены полости рта, контролировать занятия физкультурой по группам здоровья. Медсестра должна проверять качество готовых блюд в школьной столовой.

Медосмотр

Совместно с врачом поликлиники медсестра проводит профилактический осмотр школьников, предварительно сообщив о нем родителям и получив их согласие. О результатах осмотра и о состоянии ребенка медработник должна также сообщить родителям, при необходимости дать рекомендации по его оздоровлению. Медсестра контролирует сроки прохождения медосмотров сотрудниками школы и работниками пищеблока.

В обязанности медсестры входит регулярное наблюдение за диспансерной группой детей и, в случае необходимости, направление их в поликлинику.

Перед процедурами иммунизации медицинская сестра обязана поставить в известность родителей и получить их устное согласие. Прививки школьникам делают только после осмотра врача и в его присутствии.

В круг ответственности школьной медсестры входит также своевременное и качественное выполнение назначений врача поликлиники и сохранение медицинской тайны.

В Казахстане, по данным сайта Министерства здравоохранения, сегодня действуют более 6 000 школьных медпунктов. Во второй половине 2017 года, как сообщалось ранее на сайте Минздрава, завершается передача школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения. Профосмотры, как следует из информации, будут осуществляться непосредственно в учебных заведениях, а не в поликлиниках.

С января по март профосмотр прошли более 2,6 миллиона казахстанских детей, из них на диспансерный учет были впервые поставлены 306 000 школьников, 25 000 детей направлены в санатории в период каникул, 144 906 школьников получили стационарное лечение и около 100 000 прошли амбулаторное лечение.


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