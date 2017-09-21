Что входит в обязанности школьных медсестер

Один раз в год школьные медсестры совместно с врачами нашей поликлиники проводят плановый медосмотр. В начале каждого учебного года среди первоклассников проходит кампания по вакцинации против туберкулеза. Медработники рассказывают ученикам о здоровом образе жизни, профилактике суицида и ранней беременности, читают лекции о вреде курения,

Медосмотр

В Актау медсестры работают в школах №№10,12,13,14,16,20,23,24,20, а также школе-гимназии №4 и экономическом лицее, говорит Жанна Шанытбаева, заместитель главного врача АГП №2 по детству. Количество медицинских сестер в каждом учебном заведении зависит от числа школьников.- рассказала Жанна Шанытбаева.Все медицинские сестры имеют специальное образование и сертификат. График работы школьных медсестер шестидневный и соответствует началу и завершению уроков в первой и второй сменах.- оказание скорой медицинской помощи остронуждающимся учащимся;- оказание помощи педагогическому и техническому персоналу при травмах, острых состояниях и обострении хронических заболеваний.Медсестра оказывает неотложную доврачебную помощь, направляет в поликлинику по месту прикрепления, при необходимости вызывает бригаду Скорой помощи. На медсестру возложен также прием школьников при обращении.В школе медицинский работник обязана проводить мероприятия по профилактике заболеваний у школьников, обучать учителей, детей и родителей основам здорового и рационального питания, гигиены полости рта, контролировать занятия физкультурой по группам здоровья. Медсестра должна проверять качество готовых блюд в школьной столовой.Совместно с врачом поликлиники медсестра проводит профилактический осмотр школьников, предварительно сообщив о нем родителям и получив их согласие. О результатах осмотра и о состоянии ребенка медработник должна также сообщить родителям, при необходимости дать рекомендации по его оздоровлению. Медсестра контролирует сроки прохождения медосмотров сотрудниками школы и работниками пищеблока.В обязанности медсестры входит регулярное наблюдение за диспансерной группой детей и, в случае необходимости, направление их в поликлинику.Перед процедурами иммунизации медицинская сестра обязана поставить в известность родителей и получить их устное согласие. Прививки школьникам делают только после осмотра врача и в его присутствии.В круг ответственности школьной медсестры входит также своевременное и качественное выполнение назначений врача поликлиники и сохранение медицинской тайны.В Казахстане, по данным сайта Министерства здравоохранения, сегодня действуют более 6 000 школьных медпунктов. Во второй половине 2017 года, как сообщалось ранее на сайте Минздрава, завершается передача школьной медицины из системы образования в систему здравоохранения. Профосмотры, как следует из информации, будут осуществляться непосредственно в учебных заведениях, а не в поликлиниках.С января по март профосмотр прошли более 2,6 миллиона казахстанских детей, из них на диспансерный учет были впервые поставлены 306 000 школьников, 25 000 детей направлены в санатории в период каникул, 144 906 школьников получили стационарное лечение и около 100 000 прошли амбулаторное лечение.