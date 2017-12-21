В Актау с начала эпидемиологического сезона случаев гриппа не зарегистрировано

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Число зарегистрированных случаев заболевания острыми респираторными инфекциями в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Актау снизилось с 5117 до 3277. Из числа заболевших ОРВИ в этом году - 2752 детей, в том числе до четырех лет - 2073 ребенка и от 5 до 14 лет - 679 детей.



- С начала эпидемиологического сезона не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания гриппом. В 2016 году зафиксировано 19 лабораторно подтвержденных случаев гриппа (16 случаев заболевания гриппом типа А – 16, три случая - типа В). Первый случай был зарегистрирован в конце октября. В этом году зарегистрированы негриппозные вирусы: пневмовирусы, риновирусы, парагриппы. Симптомы у них, как при гриппе. В целом в Актау круглый год проводят эпидемиологический надзор за гриппом. Каждую неделю к пациентам, которые обращаются в городские поликлиники с похожими на грипп симптомами, на дом выезжают врачи общей практики, эпидемиологи и лаборанты, которые проводят отбор мазка, чтобы выявить наличие или отсутствие заболевания, - рассказала Айгуль Абдрахманова.



В этом году на покупку противогриппозной вакцины из местного бюджета выделено 8 миллионов 976 тысяч тенге и закуплено 10300 доз противогриппозной вакцины «Гриппол плюс» (Россия). Случаев осложнений после вакцинации, по словам Айгуль Абдрахмановой, не зарегистрировано.



- Всего на сегодняшний день в Актау иммунизированы 21661 человек, в том числе за счет средств местного бюджета 10 300 лиц (4161 детей до 14 лет). За счет работодателей привито 10997 человек и на платной основе за собственные средства - 364 человека, - рассказала Айгуль Абдрахманова.



Первые симптомы гриппа, по словам специалиста — это повышение температуры до 39 градусов и выше, ломота в мышцах и костях; головная боль; слабость и быстрая утомляемость; чихание и сухой кашель; покраснение глаз. Врачи советуют при наличии этих симптомов не выходить из дома и ни в коем случае не заниматься самолечением.



- Больному рекомендуется постельный режим и обильное питье. Можно принимать противовирусные препараты, находящиеся под рукой, но ни в коем случае не следует принимать антибиотики без назначения. Первым делом необходимо вызвать на дом участкового врача, - говорит Айгуль Абдрахманова.



Грипп является вирусом типов А и В, которые отличаются агрессивностью, исключительно высокой скоростью размножения. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бактерий. Это объясняет большее число бактериальных осложнений, возникающих при гриппе. Также важной особенностью вирусов гриппа является их способность видоизменяться: практически ежегодно появляются все новые варианты вирусов.



Грипп, по словам специалистов, крайне опасен своими осложнениями. Он может вызывать: легочные осложнения (пневмония, бронхит). И именно пневмония является причиной большинства смертельных исходов от гриппа; осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит); осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит); осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневриты). Грипп также часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний.



Как защитить себя от гриппа?

Основной мерой специфической профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с октября по ноябрь. Для выработки иммунитета потребуется не менее двух недель. Иммунитет после вакцинации сохраняется до 12 месяцев. Наиболее целесообразно, чтобы защита от гриппа успела сформироваться до начала периода подъема заболеваемости, который в нашем регионе наступает обычно в декабре. Прививки против гриппа делаются в лечебном учреждении по месту жительства. Она осуществляется эффективными противогриппозными вакцинами, содержащими актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения на предстоящий эпидсезон. Ежегодно проводится вакцинация против гриппа медицинских работников, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях, ослабленных и часто болеющих детей старше шести месяцев, детей детских домов, домов ребенка, контингента домов престарелых и инвалидов, беременных во втором или третьем триместре беременности и по эпидемиологическим показаниям, так как эта группа населения является наиболее уязвимой.



Также не стоит забывать о простых мерах профилактики во время эпидемии: смазывать слизистую носа оксалиновой мазью каждые два часа; носить медицинскую маску, не забывая менять ее каждые два часа; проветривать помещение не менее 3-4 раз за сутки; употреблять лук, чеснок, а также продукты, богатые витамином С (капуста, черная смородина, малина, лимон, шиповник, болгарский перец).



Фото из архива Lada.kz