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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:12

Просмотров: 828

Один из степных шедевров Мангистау

Памятники традиционной архитектуры Мангистау являются неповторимыми явлениями самобытной культуры края, яркими памятниками декоративно-прикладного искусства народа, передававшегося сквозь века от поколения к поколению. Об одном из лучших произведений народных мастеров края - мавзолее Омара и Тура - рассказывает специалист Мангистауского государственного историко-культурного заповедника Жадыра Аманкызы.

Мавзолей Омара и Тура. Фото заповедника и из сети Интернет
Большинство архитектурных памятников Мангистау – это некрополи, датируемые VIII-IX веками и кончая XX веком н.э., где сосредоточены надгробные памятники и стелы из камня, от малых архитектурных форм до купольных мавзолеев.

Происхождение первых средневековых мавзолеев Мангистау связано с погребальными оградами XI-XII веков. В период Золотой Орды на смену башневидных мавзолеев из Средней Азии приходят купольные сооружения с портальным оформлением входа.

По существовавшему обычаю, большие мавзолеи воздвигались только людям, снискавшим уважение и любовь народа: знатным батырам, биям, поэтам и музыкантам, родоначальникам. Начиная с конца XVIII века мавзолеи становятся преимуществом богатых людей, что послужило толчком к расцвету казахского народного зодчества на Мангистау, развитию мастерства и архитектурных приемов.

В XVIII-IXX веках купола приобретают форму шлемов, фасады построек становятся сложными, появляется богатый как внешний, так и внутренний декор. Внутри некоторых мавзолеев и саганатамов сохранились росписи «коврового стиля». Мастера каменных дел все свои шедевры возводили в единственном экземпляре: бренд, эксклюзив – в степи на одном некрополе невозможно было увидеть двух одинаковых кулпытасов с одинаковыми узорами, или двух подобных мавзолеев.

Мастера каменных дел - «тамшы» - не оставили после себя никаких чертежей, планов или разрезов. Инструменты использовались самые простые: топор, шот (тесло), долото, зубило с деревянными ручками, молот, пила, резец, рашпиль, шило, скобель и ножи.

Один из степных шедевров Мангистау


Новый всплеск в развитии традиционного народного зодчества Мангистау начался в конце ХХ столетия.
От урочища Жар-кудук Бейнеуского района на расстоянии около 20 км высится молочно-белый силуэт неповторимого творения степной архитектуры – однокамерный мавзолей Омара и Тура – один из лучших произведений известных народных мастеров.

Один из степных шедевров Мангистау


Беру на себя смелость и попробую сделать сравнительный анализ индийского Тадж-Махала и мангистауского Омар-Тура. Я не буду говорить тут о прозрачном мраморе, 28-ми видах драгоценных и полудрагоценных камней, инкрустированных в индийский памятник: бесспорно, о сказочном богатстве тут нечего и говорить, тут надо млеть и восхищаться. Хочу лишь рассказать о мастерстве степных зодчих полуострова, которые за неимением другого материала «подобно глине ваяли камень».

Мавзолей-гробница Тадж Махал считается лучшим примером архитектуры стиля Моголов, который сочетает в себе элементы индийского, персидского и арабских архитектурных стилей, представляет собой пятикупольное сооружение высотой 74 м на платформе, с четырьмя минаретами по углам, а мавзолей Омар-Тура исключительно принадлежит камнерезам-казахам из рода адай, прямоугольный, имеет высоту восемь метров.

Один из степных шедевров Мангистау


Оба мавзолея – гробницы, только Тадж-Махал начали строить после смерти индийской царицы, а Омар-Тур степной феодал по имени Омар из рода Адай начал возводить для себя еще при жизни. Легенда гласит, что много богатства не давали покоя этому баю и он захотел увидеть, как будет выглядеть его могила после смерти. Так случилось, что мавзолей пустовал недолго, видимо, природа не терпит пустоты, и спустя некоторое время погибает джигит по имени Тур – сын Омара, неосторожно подскользнувшись, упав с лошади.

Тадж-Махал строили 20 тысяч ремесленников и мастеров с 1632 г. примерно 12 лет, еще 10 лет пристройку комплекса, Омар-Тур же строили 5 мастеров в 1897 г. примерно пару лет.

Материалы для строительства Тадж-Махала доставлялись со всей Индии и из многих мест Азии, для их транспортировки использовались более тысячи слонов, а для Омар-Тура использовался местный камень-ракушечник, который транспортировали с помощью верблюдов, кошмы и арканов.

Приблизительно общая стоимость строительства по тем временам составила около 32 млн. рупий. За труд мастеров над купольным мавзолеем степные феодалы по тем временам давали 6-7 живых верблюдов, табун лошадей или 100 баранов плюс несколько пудов чая, сахара.

Внутри Тадж-Махала расположены две гробницы – шаха и его жены.

Внутри Омар-Тура находятся четыре захоронения – 68-летнего Омара Каратауулы из подрода Шонай Адайского рода, умершего в 1920 г., Турекеша Турулы из подрода Шонай Адайского рода, умершего в 1918 г., 60-летнего Бейнеу Омарулы из подрода Шонай Адайского рода, и Жамал – дочери Нура сына Омара из рода Адай, 1905-1969 г.

Тадж-Махал действительно очень красивое здание, стены которого выложены из полупрозрачного мрамора с инкрустацией из самоцветов. Мрамор же имеет такую особенность, что при дневном ярком свете он выглядит белым, на заре розовым, а в лунную ночь – серебристым.

Один из степных шедевров Мангистау


Здание Омар-Тура сложено из плит и блоков известняка-песчаника желтого оттенка и находится в степной пустынной местности, где нет воды. Конструкция стен складывается на традиционных для этих мест сухих кладок.

Чтобы посмотреть на памятник истории и культуры мавзолей Омар-Тура вам надо будет приехать в Бейнеуский район Мангистауской области, проехать 20 км восточнее от села Бейнеу в аул Сынгырлау. Это сооружение имеет Республиканский статус памятника архитектуры и градостроения. Это камнерезное искусство адайских мастеров, перед искусством которых мы склоняем головы, а чтобы увидеть еще одно творение моих соотечественников - колодцы (восьмое чудо света) - вам необходимо будет проехать вглубь Устюртского плато, по древним караванным путям.


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Комментарии ( 3 )

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Lesnik (Посетители) Сегодня, 20:28
Колодцы видел во впадине близ Узеня. Вода соленая, щщс..
 
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BOBBI (Посетители) Сегодня, 20:21
Как то свежо для памятника выглядит
 
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04.05.2016 (Посетители) Сегодня, 20:15
8 век, да ещё большинство? Примеры приведите. Я отправляюсь.
 
 

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