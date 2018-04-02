В Мангистау 24 273 жителя страдают анемией



Железодефицитная анемия. Возникает при дефиците в организме железа. Чаще такой вид анемии встречается у женщин в детородном возрасте из-за потерь крови во время менструации, а ещё во время беременности, когда в организме не хватает железа.



Пернициозная анемия. Если вы ею заболели, то это значит, что у вас не хватает витамина класса В12.

Этот витамин в особенности нужен нашему мозгу и нервной системе, его отсутствие может привести к развитию анемии и дегенерации нервов. Ученые провели несколько экспериментов, и ими была выявлена причина нехватки такого витамина у человека. Дело в том, что болеют только те люди, у которых организм не в состоянии воспроизвести в желудке особые ферменты, которые бы могли всосать этот витамин.



Апластическая анемия. Это значит, что в костном мозге существует недостаток или полное отсутствие ткани, которая воспроизводит кровяные клетки. Болеют только те люди, которые подвергались определенному воздействию: излучению, либо какому-то другому.



Серповидноклеточная анемия. Это достаточно тяжелое заболевание, которое передается наследственным путем. Эритроциты при таком заболевании имеют аномальную серповидную форму. Это и обуславливает анемию и, как следствие, возникновение желтухи и замедление кровотока.



Врожденная сфероцитарная анемия. Ещё один вид наследственной анемии. Вместо нормальных двояковогнутых дисковидных эритроцитов образуются клетки округлой формы, которые быстро разрушаются селезенкой. Как следствие, развивается желтуха, увеличивается селезенка и могут образоваться камни в желчном пузыре.



Лекарственная анемия. У некоторых чувствительных людей такую реакцию могут вызвать противомалярийное средство, некоторые сульфаниламиды и даже аспирин.

- бледность кожного покрова и губ, дальнейшая синюшность;

- слабость и быстрая утомляемость;

- одышка при незначительной физической активности;

- судороги и онемение в конечностях;

- ломкость и расслаивание ногтей, выпадение волос;

- зубной налет и трещинки в уголках губ;

- дрожание конечностей и изменение вкуса, обоняния;

- болевые ощущения в органах желудочно-кишечного тракта;

- сухость и растрескивание кожи (в частности на голенях и руках).

Чтобы проверить уровень гемоглобина в крови, достаточно сдать общий анализ крови, который включает в себя определение количества лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов).



Если вам назначен общий анализ крови, то сдавать его необходимо утром натощак. Перед посещением лаборатории избегайте также интенсивной физической нагрузки.

- у мужчин - от 130 до 180 г/л;

- у женщин от 120 до 150 г/л;

- Средний показатель для новорожденного – 165 г/л, в год – 120 г/л, от одного до шести лет – 120 г/л, от семи и выше – 130 г/л.

Включите в свой рацион как можно больше зеленых овощей, салата и зелени для получения достаточного количества фолиевой кислоты. Одной их главных мер профилактики анемии является сбалансированный рацион питания, включающий все необходимые продукты для нормальной жизнедеятельности организма. Примерно 20% пищевых продуктов, содержащих железо, имеют животное происхождение: мясо, птица, рыба. Растительные продукты содержат железа меньше, поэтому вегетарианцам необходимо налегать на красные овощи и фрукты. Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует лучшему всасыванию железа. Поэтому следует употреблять в пищу много фруктов, особенно цитрусовых.

Белые грибы, свиная печень, пивные дрожжи, морская капуста, тыквенные семечки, какао, кунжут, говяжья печень, гречневая крупа, яичный желток, горох, черника, бобовые, курага, персики, изюм, шпинат, яблоки, пшеничный хлеб.

Анемия развивается при недостатке гемоглобина. У большей части жителей Мангистауской области с диагнозом «анемия» наблюдается дефицит железа.Железодефицитная анемия диагностирована у 12 024 взрослых и 11 945 детей в возрасте до 14 лет.В большей степени анемии подвержены женщины. У мужчин, как показывают исследования, заболевание проявляется в 10 случаях из 100.Из 12 171 жителя Мангистау, страдающих анемией, 10 835 человек — женщины.- Среди причин анемии можно назвать генетические отклонения, плохое питание, влияние хронических заболеваний, инфекционные патологии. Заболевание может привести к задержке умственного и физического развития, плохой успеваемости в учебе, увеличивает риски отставания в росте, - говорит специалист.В Казахстане, по данным ДООЗ Мангистау, анемией страдают более 40% детей школьного возраста.Распространено заболевание среди детей в возрасте от 12 до 14 лет (49,4%), женщин репродуктивного возраста (48,2%) и детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет (47,4%).В республике анемией, по данным ДООЗ, страдает 41,9% населения, или более семи миллионов человек.