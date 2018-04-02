В Мангистау 24 273 жителя страдают анемией

Баян Сатканбаева. Фото автора из архива Lada.kz
Анемия развивается при недостатке гемоглобина. У большей части жителей Мангистауской области с диагнозом «анемия» наблюдается дефицит железа.
Железодефицитная анемия диагностирована у 12 024 взрослых и 11 945 детей в возрасте до 14 лет.
В большей степени анемии подвержены женщины. У мужчин, как показывают исследования, заболевание проявляется в 10 случаях из 100.
Из 12 171 жителя Мангистау, страдающих анемией, 10 835 человек — женщины.
- Среди причин анемии можно назвать генетические отклонения, плохое питание, влияние хронических заболеваний, инфекционные патологии. Заболевание может привести к задержке умственного и физического развития, плохой успеваемости в учебе, увеличивает риски отставания в росте, - говорит специалист.
В Казахстане, по данным ДООЗ Мангистау, анемией страдают более 40% детей школьного возраста.
Распространено заболевание среди детей в возрасте от 12 до 14 лет (49,4%), женщин репродуктивного возраста (48,2%) и детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет (47,4%).
В республике анемией, по данным ДООЗ, страдает 41,9% населения, или более семи миллионов человек. Виды анемии:
Каковы признаки анемии?
Железодефицитная анемия. Возникает при дефиците в организме железа. Чаще такой вид анемии встречается у женщин в детородном возрасте из-за потерь крови во время менструации, а ещё во время беременности, когда в организме не хватает железа.
Пернициозная анемия. Если вы ею заболели, то это значит, что у вас не хватает витамина класса В12.
Этот витамин в особенности нужен нашему мозгу и нервной системе, его отсутствие может привести к развитию анемии и дегенерации нервов. Ученые провели несколько экспериментов, и ими была выявлена причина нехватки такого витамина у человека. Дело в том, что болеют только те люди, у которых организм не в состоянии воспроизвести в желудке особые ферменты, которые бы могли всосать этот витамин.
Апластическая анемия. Это значит, что в костном мозге существует недостаток или полное отсутствие ткани, которая воспроизводит кровяные клетки. Болеют только те люди, которые подвергались определенному воздействию: излучению, либо какому-то другому.
Серповидноклеточная анемия. Это достаточно тяжелое заболевание, которое передается наследственным путем. Эритроциты при таком заболевании имеют аномальную серповидную форму. Это и обуславливает анемию и, как следствие, возникновение желтухи и замедление кровотока.
Врожденная сфероцитарная анемия. Ещё один вид наследственной анемии. Вместо нормальных двояковогнутых дисковидных эритроцитов образуются клетки округлой формы, которые быстро разрушаются селезенкой. Как следствие, развивается желтуха, увеличивается селезенка и могут образоваться камни в желчном пузыре.
Лекарственная анемия. У некоторых чувствительных людей такую реакцию могут вызвать противомалярийное средство, некоторые сульфаниламиды и даже аспирин.
- бледность кожного покрова и губ, дальнейшая синюшность;
- слабость и быстрая утомляемость;
- одышка при незначительной физической активности;
- судороги и онемение в конечностях;
- ломкость и расслаивание ногтей, выпадение волос;
- зубной налет и трещинки в уголках губ;
- дрожание конечностей и изменение вкуса, обоняния;
- болевые ощущения в органах желудочно-кишечного тракта;
- сухость и растрескивание кожи (в частности на голенях и руках).
Как проверить уровень гемоглобина?
Чтобы проверить уровень гемоглобина в крови, достаточно сдать общий анализ крови, который включает в себя определение количества лейкоцитов и СОЭ (скорость оседания эритроцитов).Нормальное количество гемоглобина в крови
Если вам назначен общий анализ крови, то сдавать его необходимо утром натощак. Перед посещением лаборатории избегайте также интенсивной физической нагрузки.
- у мужчин - от 130 до 180 г/л; Как питаться при анемии?
- у женщин от 120 до 150 г/л;
- Средний показатель для новорожденного – 165 г/л, в год – 120 г/л, от одного до шести лет – 120 г/л, от семи и выше – 130 г/л.
Включите в свой рацион как можно больше зеленых овощей, салата и зелени для получения достаточного количества фолиевой кислоты. Одной их главных мер профилактики анемии является сбалансированный рацион питания, включающий все необходимые продукты для нормальной жизнедеятельности организма. Примерно 20% пищевых продуктов, содержащих железо, имеют животное происхождение: мясо, птица, рыба. Растительные продукты содержат железа меньше, поэтому вегетарианцам необходимо налегать на красные овощи и фрукты. Витамин С (аскорбиновая кислота) способствует лучшему всасыванию железа. Поэтому следует употреблять в пищу много фруктов, особенно цитрусовых.Продукты, богатые железом:
Белые грибы, свиная печень, пивные дрожжи, морская капуста, тыквенные семечки, какао, кунжут, говяжья печень, гречневая крупа, яичный желток, горох, черника, бобовые, курага, персики, изюм, шпинат, яблоки, пшеничный хлеб.