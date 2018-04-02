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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 351

В Мангистау 24 273 жителя страдают анемией

Среди страдающих анемией 12 171 человек - взрослые, 12 102 — это дети в возрасте до 14 лет. Об этом рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья (ДООЗ) Мангистауской области.

Баян Сатканбаева. Фото автора из архива Lada.kz
Анемия развивается при недостатке гемоглобина. У большей части жителей Мангистауской области с диагнозом «анемия» наблюдается дефицит железа.

Железодефицитная анемия диагностирована у 12 024 взрослых и 11 945 детей в возрасте до 14 лет.

В большей степени анемии подвержены женщины. У мужчин, как показывают исследования, заболевание проявляется в 10 случаях из 100.

Из 12 171 жителя Мангистау, страдающих анемией, 10 835 человек — женщины.

- Среди причин анемии можно назвать генетические отклонения, плохое питание, влияние хронических заболеваний, инфекционные патологии. Заболевание может привести к задержке умственного и физического развития, плохой успеваемости в учебе, увеличивает риски отставания в росте, - говорит специалист.

В Казахстане, по данным ДООЗ Мангистау, анемией страдают более 40% детей школьного возраста.

Распространено заболевание среди детей в возрасте от 12 до 14 лет (49,4%), женщин репродуктивного возраста (48,2%) и детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет (47,4%).

В республике анемией, по данным ДООЗ, страдает 41,9% населения, или более семи миллионов человек.

Виды анемии:
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Каковы признаки анемии?

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Как проверить уровень гемоглобина?

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Нормальное количество гемоглобина в крови

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Как питаться при анемии?

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Продукты, богатые железом:

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