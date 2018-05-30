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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:48

Просмотров: 416

Советы жителям Актау: Собираем аптечку в дорогу

Качественный и количественный состав аптечки следует выбирать, исходя из длительности поездки, вида путешествия, места отдыха, сезона и состава отдыхающих.

Лекарства в дорогу. Фото автора
Составьте заранее список лекарств, которые могут понадобиться на отдыхе. Берите с собой только проверенные препараты. Уложите их в непромокаемый и удобный контейнер.

Если с вами путешествуют дети, то желательно перед отпуском пройти осмотр у педиатра. Профилактические прививки лучше сделать за две недели до поездки.

В состав аптечки могут войти следующие препараты:

При высокой температуре:

- Парацетамол (Панадол, Эффералган), Ибупрофен.

При аллергических реакциях:

- Лоратадин, Кларитин, Тавегил, Цетиризин, Зиртек, Зодак.

При диарее:

- Имодиум, Линекс.

Для снятия зуда после укуса насекомых:

- Псило-бальзам, фенистил-гель.

Антисептики:

- Йод, бриллиантовая зелень, перекись водорода.

При обмороках:

- Нашатырный спирт.

При болях в суставах и мышцах (для наружного применения):

- Диклофенак, Кетопрофен, Фастум гель.

Противокашлевые препараты:

- Бромгексин, Амброксол (Лазолван, Амбробене).

Для лечения ожогов:

- Пантенол спрей, Бепантен, Декспантенол.

При боли в сердце:

- Валидол, Нитроглицерин.

При нарушении пищеварения:

- Панкреатин, Креон, Мезим-форте.

Антисептические средства для лечения горла:

- Ингалипт, Биопарокс.

Примечание: информация носит справочный характер. Lada.kz советует проконсультироваться с врачом перед приемом указанных препаратов.

Прививки выезжающим за рубеж:

Выезжающим в тропические страны рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.

Если вы летите самолетом, то в ручную кладь можно взять один термометр на пассажира, тономер, таблетки и жидкие лекарства объемом не более 100 мл. Нельзя брать в ручную кладь аэрозоли.

Однако порядок провоза жидкостей, аэрозолей и гелей (ЖАГ) может быть изменен для пассажиров, перевозящих в этой форме жизненно необходимые лекарства.

- Для подтверждения ЖАГ как жизненно важных медикаментов на пункте досмотра аэропорта пассажир предъявляет назначение врача (рецепт), заверенное подписью и печатью. Пассажир должен предоставить информацию о медикаменте, дозировке и требуемой периодичности приема. Только на этих условиях пассажиру разрешается перевозка препаратов, - сообщил Константин Алферов, начальник службы авиационной безопасности международного аэропорта Актау.

Перевозка спреев, сиропов от кашля, жидкостей для контактных линз регламентируется нормами провоза и имеет ограничение по объему — не более 100 мл на одного пассажира.

Работник аэропорта может сообщить пассажиру о невозможности взять ЖАГ на борт самолета при их сомнительном происхождении.

- От ограничений в провозе ЖАГ освобождаются сотрудники правоохранительных органов, чрезвычайных и аварийных служб, если средства предназначены для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - сообщил Константин Алферов.


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