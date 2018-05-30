Советы жителям Актау: Собираем аптечку в дорогу

Если с вами путешествуют дети, то желательно перед отпуском пройти осмотр у педиатра. Профилактические прививки лучше сделать за две недели до поездки.
В состав аптечки могут войти следующие препараты:
При высокой температуре:
- Парацетамол (Панадол, Эффералган), Ибупрофен.
При аллергических реакциях:
- Лоратадин, Кларитин, Тавегил, Цетиризин, Зиртек, Зодак.
При диарее:
- Имодиум, Линекс.
Для снятия зуда после укуса насекомых:
- Псило-бальзам, фенистил-гель.
Антисептики:
- Йод, бриллиантовая зелень, перекись водорода.
При обмороках:
- Нашатырный спирт.
При болях в суставах и мышцах (для наружного применения):
- Диклофенак, Кетопрофен, Фастум гель.
Противокашлевые препараты:
- Бромгексин, Амброксол (Лазолван, Амбробене).
Для лечения ожогов:
- Пантенол спрей, Бепантен, Декспантенол.
При боли в сердце:
- Валидол, Нитроглицерин.
При нарушении пищеварения:
- Панкреатин, Креон, Мезим-форте.
Антисептические средства для лечения горла:
- Ингалипт, Биопарокс.
Примечание: информация носит справочный характер. Lada.kz советует проконсультироваться с врачом перед приемом указанных препаратов.
Прививки выезжающим за рубеж:
Выезжающим в тропические страны рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.
Если вы летите самолетом, то в ручную кладь можно взять один термометр на пассажира, тономер, таблетки и жидкие лекарства объемом не более 100 мл. Нельзя брать в ручную кладь аэрозоли.
Однако порядок провоза жидкостей, аэрозолей и гелей (ЖАГ) может быть изменен для пассажиров, перевозящих в этой форме жизненно необходимые лекарства.
- Для подтверждения ЖАГ как жизненно важных медикаментов на пункте досмотра аэропорта пассажир предъявляет назначение врача (рецепт), заверенное подписью и печатью. Пассажир должен предоставить информацию о медикаменте, дозировке и требуемой периодичности приема. Только на этих условиях пассажиру разрешается перевозка препаратов, - сообщил Константин Алферов, начальник службы авиационной безопасности международного аэропорта Актау.
Перевозка спреев, сиропов от кашля, жидкостей для контактных линз регламентируется нормами провоза и имеет ограничение по объему — не более 100 мл на одного пассажира.
Работник аэропорта может сообщить пассажиру о невозможности взять ЖАГ на борт самолета при их сомнительном происхождении.
- От ограничений в провозе ЖАГ освобождаются сотрудники правоохранительных органов, чрезвычайных и аварийных служб, если средства предназначены для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - сообщил Константин Алферов.
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