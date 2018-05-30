Советы жителям Актау: Собираем аптечку в дорогу

Лекарства в дорогу. Фото автора

Составьте заранее список лекарств, которые могут понадобиться на отдыхе. Берите с собой только проверенные препараты. Уложите их в непромокаемый и удобный контейнер.



Если с вами путешествуют дети, то желательно перед отпуском пройти осмотр у педиатра. Профилактические прививки лучше сделать за две недели до поездки.



В состав аптечки могут войти следующие препараты:



При высокой температуре:



- Парацетамол (Панадол, Эффералган), Ибупрофен.



При аллергических реакциях:



- Лоратадин, Кларитин, Тавегил, Цетиризин, Зиртек, Зодак.



При диарее:



- Имодиум, Линекс.



Для снятия зуда после укуса насекомых:



- Псило-бальзам, фенистил-гель.



Антисептики:



- Йод, бриллиантовая зелень, перекись водорода.



При обмороках:



- Нашатырный спирт.



При болях в суставах и мышцах (для наружного применения):



- Диклофенак, Кетопрофен, Фастум гель.



Противокашлевые препараты:



- Бромгексин, Амброксол (Лазолван, Амбробене).



Для лечения ожогов:



- Пантенол спрей, Бепантен, Декспантенол.



При боли в сердце:



- Валидол, Нитроглицерин.



При нарушении пищеварения:



- Панкреатин, Креон, Мезим-форте.



Антисептические средства для лечения горла:



- Ингалипт, Биопарокс.



Примечание: информация носит справочный характер. Lada.kz советует проконсультироваться с врачом перед приемом указанных препаратов.



Прививки выезжающим за рубеж:



Выезжающим в тропические страны рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.



Если вы летите самолетом, то в ручную кладь можно взять один термометр на пассажира, тономер, таблетки и жидкие лекарства объемом не более 100 мл. Нельзя брать в ручную кладь аэрозоли.



Однако порядок провоза жидкостей, аэрозолей и гелей (ЖАГ) может быть изменен для пассажиров, перевозящих в этой форме жизненно необходимые лекарства.



- Для подтверждения ЖАГ как жизненно важных медикаментов на пункте досмотра аэропорта пассажир предъявляет назначение врача (рецепт), заверенное подписью и печатью. Пассажир должен предоставить информацию о медикаменте, дозировке и требуемой периодичности приема. Только на этих условиях пассажиру разрешается перевозка препаратов, - сообщил Константин Алферов, начальник службы авиационной безопасности международного аэропорта Актау.



Перевозка спреев, сиропов от кашля, жидкостей для контактных линз регламентируется нормами провоза и имеет ограничение по объему — не более 100 мл на одного пассажира.



Работник аэропорта может сообщить пассажиру о невозможности взять ЖАГ на борт самолета при их сомнительном происхождении.



- От ограничений в провозе ЖАГ освобождаются сотрудники правоохранительных органов, чрезвычайных и аварийных служб, если средства предназначены для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, - сообщил Константин Алферов.