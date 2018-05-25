Международный день пропавших детей: Советы родителям от специалиста по детской безопасности

- Если малыш потерялся в магазине, попросите администрацию по громкой связи объявить о пропаже ребенка, и если кто-то его найдёт, чтобы ребенка привели в администрацию магазина. Также нужно подойти к службе безопасности магазина и попросить проверить по камерам, не выходил ли ребенок из здания. Если малыш пропал на празднике, нужно подойти к полицейским, чтобы они по внутреннему каналу передали сообщение. Если ребенка не обнаружили, незамедлительно обращайтесь в полицию по месту нахождения (можно позвонить по телефону 102 ). Заявление об исчезновении малолетнего ребенка в дежурной части обязаны принять незамедлительно, независимо от времени, прошедшего с момента происшествия. Прием сообщений ведется круглосуточно. Доказательство того, что ваше обращение не осталось без внимания - это выданный на руки талон-уведомление о регистрации заявления в полиции, - говорит Лейла Ыбырайкызы.

Если ваш ребенок потерялся, специалист по детской безопасности советует: не паникуйте, так как паника мешает думать и предпринимать конкретные меры.Специалист по детской безопасности также советует не стесняться обращаться за помощью к друзьям и родственникам, чтобы и они подключились к поиску ребёнка.- Распределите задания: а) кто должен обзвонить друзей, родственников, соседей; б) опубликовать в социальных сетях, разослать информацию о пропаже в Whatsаpp. Важно помнить: когда вы оставляете заявление, вы должны предоставить недавнюю фотографию ребенка, точное описание его внешности и, если есть - особые приметы, - рассказывает Лейла Ыбырайкызы.- Когда идем в общественное место, то мы должны крепко держать ребенка за руку или нести на руках, либо везти в коляске, если он совсем мал. Главное, чтобы ребенок ни на секунду не выходил из зоны тактильного контакта. Более того, уже с трех лет малыш способен запомнить свои имя, фамилию и возраст (хотя бы показать его на пальцах), заучите с ним эти данные. Помните, что безопасность наших детей - ответственность взрослых. Не стоит полагаться на ответственность маленьких детей. Они еще не понимают, что есть риски потеряться, - рассказывает Лейла Ыбырайкызы.Детей до семи лет специалист по безопасности советует не отпускать одних на прогулку. Так как лишь с семи лет у детей появляется понимание об опасности.- Ребенок 2,5 лет-4 года должен знать, как его зовут, как зовут его родителей и по какому адресу проживает. Ребёнка родители должны научить обращаться за помощью к женщинам (женщинам с детьми). И что можно зайти в магазин или аптеку и попросить о помощи. Лучше, если ребёнок с трех лет наизусть знает сотовый номер родителя. Ребёнок легко запомнит его, если с ним разучивать. С ребенком постарше (от 4-х лет) необходимо договариваться о месте встречи (обговариваем, где встречаемся), если он вдруг отстал от родителей, - рассказывает Лейла Ыбырайкызы.Чтобы исключить риск общения с чужими посторонними людьми, ребёнок, как говорит специалист по детской безопасности, должен понимать разницу «своих» и «чужих».- Задача родителя объяснить на примере, с кем можно общаться, а кого он должен игнорировать и не вступать в разговор. Ребенок должен знать, кто относится к своим. Свои - это те люди, которым доверяют родители и которым доверяет сам ребенок. С кем он может пообщаться, кто его может потрогать, потискать, и это нормально. Чужие — это соседи, дальние родственники, коллеги родителей и в целом посторонние люди. Тут ребенку нужно объяснять, что с соседями, дальними родственниками можно поздороваться, но никуда не идти без разрешения самих родителей. А с посторонними людьми, которых ребенок вообще не видел или видел всего один-два раза, ни общаться, ни здороваться он не должен. А если они к нему обращаются, то малыш должен просто игнорировать их просьбы. Очень важно донести до ребенка, что взрослые воспитанные люди никогда не будут обращаться за помощью к детям. На примере надо приводить, что мы, родители, если нам потребуется помощь, будем обращаться за ней к взрослым людям, и что мы никогда не будем обращаться за помощью к маленьким детям, - говорит Лейла Ыбырайкызы.Наличие гаджетов (часов с навигатором и других спец.приспособлений), по мнению специалиста по детской безопасности, не всегда может быть эффективным.- Если ребёнок не осведомлен, как ему себя вести с незнакомыми людьми, и не знает, как обращаться за помощью, то наличие гаджетов не будет эффективно. Снабжать ребенка гаджетами - это на усмотрение родителя, но, в первую очередь, ребенка нужно обучать тому, как необходимо действовать в случае угрозы какой-либо опасности, - говорит Лейла Ыбырайкызы.Что касается социальных сетей и пользования интернетом, по мнению специалиста по детской безопасности, именно родители должны устанавливать правила пользования ими и предупреждать ребенка, что это связано непосредственно с его личной безопасностью.- Детям нужно объяснять правила пользования интернетом и социальными сетями. Например, ни за что не раскрывай свои личные данные. Бывает так, что сайт требует ввода твоего имени. В этом случае просто необходимо придумать себе псевдоним (другое имя). Никогда не заполняй строчки, где требуется ввести свою личную информацию: адрес, фамилию, дату рождения, телефон, фамилии и имена друзей, их координаты, ведь просмотреть их может каждый, а этого вполне достаточно для того, чтобы узнать о твоей семье и уровне вашего благосостояния. Этим могут воспользоваться воры и мошенники не только в виртуальной, но и реальной жизни. Если ты вдруг хочешь встретиться с «интернет-другом» в реальной жизни – обязательно сообщи об этом родителям. Не всегда бывает так, что «друзья» в интернете нам знакомы в реальной жизни. И если вдруг твой новый знакомый предлагает тебе встретиться, посоветуйся с родителями. В интернете человек может быть совсем не тем, за кого себя выдаёт, и в итоге якобы двенадцатилетняя девочка оказывается сорокалетним дядечкой, который может тебя обидеть. Старайся посещать только те страницы интернета, которые тебе советуют родители. Они – люди взрослые, и лучше знают, что такое хорошо и что такое плохо. А, кроме того, они нас очень любят и никогда плохого не посоветуют. Нам часто хочется взрослости и самостоятельности. Не упрямься!В сети ты можешь оказаться на вредных страницах с совсем не детским содержанием. Расскажи об этом родителям, если тебя что-то встревожило или смутило. Практически любой «клик» по интересной, нужной или полезной ссылке может привести к переходу на сайт, предлагающий бесплатно скачивать и просматривать «взрослые страницы». Никогда без ведома взрослых не отправляй SMS, чтобы получить информацию из интернета. И обязательно дружите с детьми и в социальных сетях. Не упрекайте их за посты или виртуальных друзей. Иначе ваш ребёнок закроется от вас, либо, создаст другую страницу, о которой вы и подозревать не будете. Отправляйте смешные фотографии, стройте дружественные отношения с ребёнком и его друзьями, родителями друзей вашего ребенка. Также советую родителям знать номера телефонов друзей ребёнка и их родителей, поддерживать дружеские отношения с соседями, дворовыми завсегдатаями. Это также может облегчить поиски ребенка, если он вдруг потеряется, - говорит Лейла Ыбырайкызы.С 2010 по 2016 годы в Казахстане без вести пропали 4 тысячи 798 детей, из которых органы правопорядка установили местонахождение 4 тысяч 634 несовершеннолетних. Тела 77 детей были опознаны. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РК, похищение ребенка – для Казахстана редкость. Гораздо чаще дети уходят из дома, небольшая часть – "потеряшки", те, кто заблудился и не смог найти дорогу домой. Подобная тенденция прослеживается и во всем мире. Например, по данным Еврокомиссии, в странах ЕС ежегодно пропадают 250 тысяч детей. И всего 2-5% исчезновений детей связаны с уголовными похищениями. А почти половина пропавших – сбежавшие дети. В США ежегодно пропадает порядка 500 тысяч детей, в Германии — 100, в Бразилии – 45, в Австралии – 20, в России – 15.