Деньги и счастье материнства: Жителям Мангистау рассказали о декретном отпуске

Нурсулу Конбаева, директор Мангистауского филиала АО «ГФСС». Фото предоставлено Н.Конбаевой

Какие виды отпуска и кому предоставляются в связи с рождением ребенка?



Беременным и родившим женщинам, а также гражданам, усыновившим/удочерившим новорожденного, полагаются следующие виды отпуска:



- Отпуск по беременности и родам;

- Отпуск работникам, усыновившим/удочерившим новорожденного ребенка (детей);

- Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трех лет.



Какова продолжительность отпусков?



Продолжительность отпуска по беременности и родам, согласно Трудовому Кодексу (ТК) РК, составляет 126 дней: 70 - до родов и 56 - после родов. Если роды были осложненные, или родились двое и более детей, длительность послеродового отпуска составляет 70 дней.



Количество дней отпуска не зависит от продолжительности работы.



Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет могут получить не только мать, но и отец ребенка.



Важный факт: Согласно статье 54 ТК РК, работодатель не может уволить вас в связи с отпуском по беременности и родам. Этот период засчитывается в трудовой стаж.



Какие выплаты полагаются в связи с рождением ребенка?



- Единовременное государственное пособие. Выплачивается и работающим, и неработающим женщинам.



Размер пособия:



- На первого, второго и третьего ребенка - 38 МРП (91 390 тенге);

- На четвертого и более детей - 63 МРП (151 515 тенге).



Если рождаются двое или более детей, пособие выплачивается на каждого ребенка.



- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года. Для неработающих. Назначается женщинам и мужчинам, не являющимся участниками системы обязательного медицинского страхования.



Размер пособия (МРП в 2018 году равен 2 405 тенге):



- На первого ребенка - 5,76 МРП;

- На второго ребенка - 6,81 МРП;

- На третьего ребенка - 7,85 МРП;

- На четвертого и более ребенка - 8,9 МРП.



- Социальная выплата по уходу за ребенком до одного года. Назначается работающим женщинам.



Размер выплаты:



Общий подтвержденный доход за последние два года разделить на 24 месяца, умножить на 0,4 и вычесть 10% (пенсионные отчисления)



- Социальная выплата по беременности и родам в связи с потерей дохода. Назначается работающим женщинам.



Размер выплаты:



С 2008 года выплачивается за счет средств ГФСС.



Размер выплаты можно узнать, умножив среднемесячный доход за последний год на коэффициент дней нетрудоспособности (4,2) за вычетом пенсионных отчислений в размере 10%.



Какие документы и куда необходимо предоставить?



- Удостоверение личности;

- лист временной нетрудоспособности, выданный в связи с беременностью и родами или усыновлением/удочерением новорожденного;

- адресную справку;

- уведомление об открытии карточного счет;

- заявление.



Для самозанятых граждан дополнительно:



- Акт сверки по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

- Свидетельство ИП.



Документы принимают в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (15 микрорайон, ЦОН). Примерный срок рассмотрения документов составляет восемь рабочих дней.



Для сведения: Вопросы о работе «Правительства для граждан» можно задать по телефону 1414.



- Чтобы исключить перерывы участия в накопительной пенсионной системе, на пенсионные счета женщин ежемесячно перечисляются обязательные пенсионные взносы в размере 10% от выплат по уходу за ребенком до одного года. При этом, в целях повышения уровня пенсионных накоплений женщин в 2014 году, в Казахстане введено субсидирование дополнительных обязательных пенсионных взносов. Это означает, что в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до одного года на накопительные пенсионные счета женщин дополнительно перечисляются обязательные пенсионные взносы за счет средств государства, - отметила Нурсулу Конбаева.



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