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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 306

Улан Нурлыбаев: Новый механизм назначения базовой пенсии

Вопрос выхода на пенсию волнует сегодня всех – тех, чей возраст приближается к пенсионному, и тех, кто только начинает свою трудовую деятельность. Пенсионные реформы в последние годы сменяют одна другую. Что нам ожидать от этих нововведений, какова методика назначения базовой пенсии – об этом в интервью рассказал Улан Нурлыбаев, заместитель директора филиала НАО «Государственная корпорация» правительство для граждан» по Мангистауской области.

_фото предоставлено У.Нурлыбаевым
В последние годы часто происходят изменения в пенсионной системе. Сначала женщины и мужчины были приравнены по возрасту при выходе на заслуженный отдых, затем пенсионные накопления были аккумулированы в ЕНПФ, которые теперь будут пополняться не только за счет пенсионных отчислений самих работников, но и работодателей.


- Улан Серикбаевич, что нам даст новый пенсионный расклад?

- Начну с базовой пенсии. С 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет производиться в зависимости от трудового стажа выходящего на пенсию, накопленного им до 1 января 1998 года, и от участия в пенсионной системе, то есть стажа работы участника ПС. Как вы помните, поэтапное повышение пенсии началось с прошлого года, и главным изменением для пенсионеров со стажем в июле 2017 года стал перерасчет базовой пенсионной выплаты.
Размер базовой пенсии при стаже участия в пенсионной системе десять и менее лет либо его отсутствия будет равен 54% от величины прожиточного минимума, составляющего сегодня 15274 тенге. За каждый год сверх 10-ти лет ее размер будет увеличиваться на 2%, и при стаже 33 года и более лет базовая пенсия будет равна величине прожиточного минимума.

- Изменение назначения базовой пенсии будет касаться всех пенсионеров или только вновь выходящих на заслуженный отдых?

- Данное изменение коснется всех пенсионеров – как будущих, так и состоявшихся. С 1 июля этого года будет произведен перерасчет базовой пенсии всем состоявшимся пенсионерам.

- Нужно ли предоставлять документы для перерасчета базовой пенсии?

- Дополнительных каких-либо сведений предоставлять нам не нужно, поскольку сведения о трудовом стаже имеются в пенсионных делах, а период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы (ОПВ), имеется в базе данных об их перечислении.

- С января текущего года начался процесс приравнивания выхода женщин на заслуженный отдых по возрасту. А для многодетных матерей прежний выход на пенсию остался тот же или и тут есть изменения?

- Повышение пенсионного возраста коснётся женщин, начиная с первого января 1960 года рождения, а в 63 года будут уходить на пенсию женщины, начиная с 1.01.1964 года рождения. Согласно нынешнему пенсионному законодательству, поэтапное увеличение пенсионного возраста женщин началось с первого января этого года, и каждый год будет добавляться по полгода. И так – до января 2027 года, пока женщине не исполнится 63 года.
Теперь, что касается вопроса выхода на пенсию по возрасту многодетных матерей. Для них сохранен прежний возраст выхода на пенсию – 53 года. По действующему законодательству многодетной матери до 1 июля 2018 года пенсия по возрасту и базовая пенсия назначаются по достижении возраста 53-х лет. Теперь с 1 июля 2018 года они будут получать только пенсию по возрасту, а базовая пенсия будет назначено по достижению ею 58 лет 6 месяцев (или в 2019 году – в 59 лет).

- Допустим, женщина до 1 января 1998 года имела тринадцатилетний трудовой стаж. Но сейчас у нее на руках 10-летний ребенок-инвалид, уходу за которым она посвятила девять лет. Естественно, за все это время ей не производилось никаких пенсионных отчислений, поскольку она не работала. На какой размер базовой пенсии женщина может рассчитывать с июля текущего года?

- С 1 июля 2018 года законодательством предусмотрена норма, что для назначения базовой пенсии также будет учитываться время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16-ти лет. В связи с этим при назначении базовой пенсии во внимание будет принят ее трудовой стаж до 1 января 1998 года (13) лет и время ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет (9 лет). Итого, её общий стаж составит 22 года. Размер базовой пенсии составит 78% прожиточного минимума (ПМ) или 22062 тенге.

- А если человек, пребывающий на пенсии, до 1998 года проработал 40 лет, с 1 января 1998 года не работает, каким будет размер его базовой пенсии с июля 2018 года?

- При стаже участия в пенсионной системе в 40 лет размер базовой пенсии с 1 июля 2018 года составит 100% ПМ или 28284 тенге.

- Если участник пенсионной системы проработал в общей сложности 31 год, но в трудовой деятельности был небольшой перерыв, скажем, два года, которые он посвятил уходу за малолетним сыном. На какую базовую пенсию он может рассчитывать?

– С 1 июля 2018 года будет учитываться период фактического ухода неработающего отца за малолетними детьми, который должен быть подтвержден решением суда. То есть, при назначении базовой пенсии во внимание будет принят трудовой стаж 31 год (если это стаж до 1 января 1998 года и период уплаты ОПВ после января 1998 года) и время ухода за малолетним сыном – два года, подтвержденных, как я отмечал, решением суда. Таким образом, общий трудовой стаж составит 33 года, соответственно, и размер базовой пенсии составит 100% ПМ или 28284 тенге.

- Будет ли начисляться базовая пенсия многодетной матери, имеющей пятерых детей, но не имеющей стажа работы?

- Базовая пенсия назначается даже в случае отсутствия трудового стажа. В соответствии с действующим законодательством время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста трех лет в пределах 12-ти лет в общей сложности, будет учтено при назначении базовой пенсии. В данном случае трудовой стаж составит 12 лет, при которых назначается базовая пенсия в размере 58% ПМ, а это 16405 тенге.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: Актау, 24 мкр., здание №7, 1 этаж.


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Комментарии ( 4 )

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babnik (Посетители) Сегодня, 17:31
Слов нет, куда денги уходят? почему такая несправедливость к пенсионерам? почему они думают что все глупые и нечего не понимают?все ради одного делают ему все мало
 
-1
  • zhanino
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 17:26
Это понятно, что наше правительство идёт по европейскому моделе пенсионного фонда. Когда, человек получает то, что он вкладывал. И конечно, это не по нраву людям, которые радеют по советскому п.ф. Лично я, за такие изменения. Ибо, люди начинают думать о будущем, о том, что нужно регулярно делать взносы в свой пенс.фонд. И не просто взносы, а большие взносы. А чтоб делать большие взносы, нужно больше зарабатывать. А если человек больше зарабатывает, то экономика страны хорошеет. Всё взаимосвязано. А вот инфляция, которая съедает пенс.фонд, это уже другой вопрос...
 
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  • babnik
  • zhanino
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 16:44
Итого, её общий стаж составит 22 года. Размер базовой пенсии составит 78% прожиточного минимума (ПМ) или 22062 тенге.



При стаже участия в пенсионной системе в 40 лет размер базовой пенсии с 1 июля 2018 года составит 100% ПМ или 28284 тенге.


Вот как можно назвать тех, кто считает это нормальным?
Я еще далеко не пенсионер, но это же жесть просто. Это полный *****, даже накопления взять людей, какая ЗП была с 98 года и какая сейчас, и насколько тенге обесценился, во сколько раз все подорожало.

Человек 40 лет работал, в 98 году ушел на пенсию, теперь пусть получается пенсию в 28 000 тенге?

bazar

 
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  • babnik
 Satuk (Посетители) Сегодня, 16:35
Вот мутят так мутят мутильщики шутильщики,придёт время так вообще в пенсии откажут и найдут причину как пить дать.
 
 

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