Более пяти литров алкоголя ввозить запрещено: Правила перемещения товаров в сезон отпусков напомнили жителям Мангистау

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При выезде с территории ЕАЭС, в который помимо Казахстана также входят Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, обязательному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Без уплаты платежей можно провозить драгоценные металлы и драгоценные камни, таможенная стоимость которых не превышает 25 тысяч долларов США в эквиваленте (за исключением стоимости ранее ввезенных в ЕАЭС или временно вывозимых из ЕАЭС).
- Ограничения наложены на вывоз рыбы и морепродуктов: граждане могут вывозить не более пяти килограммов рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых видов рыб) и не более 250 граммов икры осетровых видов рыб (при наличии документов, подтверждающих легальность приобретения), - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Вывоз лекарств, как отмечают в ведомстве, необходимо подтвердить справками с печатями от врача о том, что они вам нужны по медицинским показаниям. При вывозе культурных ценностей необходимо иметь соответствующее разрешение Министерства культуры Республики Казахстан или его территориальных органов, подтверждающее, что данная вещь к вывозу не запрещена, а при вывозе товаров, не являющихся культурной ценностью (например, картины, иконы, скульптурные произведения и др.), предъявляется соответствующее заключение указанного органа.
- Специальные разрешительные документы потребуются и при вывозе животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Товары для личного пользования, в случае ввоза на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, подлежат декларированию, если их таможенная стоимость более 10 тысяч евро и вес составляет более 50 килограммов. Также важно знать, что в зависимости от характера и количества товаров, частоты перемещения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС, товары не относятся к товарам для личного пользования, если: такими товарами являются: сырье; полуфабрикаты, предназначенные для производства товаров; комплектующие изделия. Их количество превышает следующие показатели: одежда и предметы одежды – два предмета одного наименования, размера и фасона на человека; постельные принадлежности – два комплекта одного вида на человека; ковры и прочие текстильные напольные покрытия – два предмета одного наименования на человека; головные уборы – два предмета одного наименования, размера и фасона на человека; обувь – два предмета одного наименования, размера и фасона на человека; изделия из меха – один предмет одного наименования, размера и фасона на человека; изделия из кожи – один предмет одного наименования, размера и фасона на человека; туалетные принадлежности и парфюмерно–косметические изделия – три предмета одного наименования на человека; продукты питания – десять килограммов на человека, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Разрешается вывозить два мобильных телефона на человека и два планшета; портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – также по две единицы на человека; бытовая техника и электрические приборы – один предмет каждого наименования на человека; ювелирные изделия – пять предметов на человека; велосипед – одна штука на человека; детская коляска – одна штука на человека; другие, не перечисленные выше предметы, предназначенные для личного пользования, – два предмета каждого наименования на человека.
- Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ЕАЭС не должны превышать одного раза в месяц, в случае превышения рассматривается как предназначенные для предпринимательской деятельности. Стоит обратить особое внимание на ограничения при ввозе алкогольной продукции. Если количество алкогольных напитков более трех литров, но не превышает пяти литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, необходимо будет уплатить таможенные платежи в размере 10 евро за один литр в части превышения количественной нормы три литра. Более пяти литров ввозить на территорию ЕАЭС запрещено, - сообщили в ведомстве.
Физическое лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право беспошлинно ввезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека. Превышение вышеуказанных лимитов на ввоз табака запрещено.
- Также как и при выезде, при въезде таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Необходимо учитывать, что вышеуказанный порядок распространяется только в отношении товаров для личного пользования (то есть предназначенных для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц). Если во время пересечения таможенной границы у вас возникают вопросы, ответы на них можно найти в информационных зонах таможенных постов. Информация, разъясняющая правила перемещения товаров и транспортных средств, как правило, размещена на стендах либо содержится в электронном виде в информационных киосках, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Всю информацию о законодательстве ЕАЭС можно найти на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК: kgd.gov.kz и Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Фото с сайта 1001sovet.com
- Ограничения наложены на вывоз рыбы и морепродуктов: граждане могут вывозить не более пяти килограммов рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых видов рыб) и не более 250 граммов икры осетровых видов рыб (при наличии документов, подтверждающих легальность приобретения), - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Вывоз лекарств, как отмечают в ведомстве, необходимо подтвердить справками с печатями от врача о том, что они вам нужны по медицинским показаниям. При вывозе культурных ценностей необходимо иметь соответствующее разрешение Министерства культуры Республики Казахстан или его территориальных органов, подтверждающее, что данная вещь к вывозу не запрещена, а при вывозе товаров, не являющихся культурной ценностью (например, картины, иконы, скульптурные произведения и др.), предъявляется соответствующее заключение указанного органа.
- Специальные разрешительные документы потребуются и при вывозе животных и растений, которые находятся под угрозой исчезновения. Товары для личного пользования, в случае ввоза на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом, подлежат декларированию, если их таможенная стоимость более 10 тысяч евро и вес составляет более 50 килограммов. Также важно знать, что в зависимости от характера и количества товаров, частоты перемещения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ЕАЭС, товары не относятся к товарам для личного пользования, если: такими товарами являются: сырье; полуфабрикаты, предназначенные для производства товаров; комплектующие изделия. Их количество превышает следующие показатели: одежда и предметы одежды – два предмета одного наименования, размера и фасона на человека; постельные принадлежности – два комплекта одного вида на человека; ковры и прочие текстильные напольные покрытия – два предмета одного наименования на человека; головные уборы – два предмета одного наименования, размера и фасона на человека; обувь – два предмета одного наименования, размера и фасона на человека; изделия из меха – один предмет одного наименования, размера и фасона на человека; изделия из кожи – один предмет одного наименования, размера и фасона на человека; туалетные принадлежности и парфюмерно–косметические изделия – три предмета одного наименования на человека; продукты питания – десять килограммов на человека, - рассказали в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Разрешается вывозить два мобильных телефона на человека и два планшета; портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – также по две единицы на человека; бытовая техника и электрические приборы – один предмет каждого наименования на человека; ювелирные изделия – пять предметов на человека; велосипед – одна штука на человека; детская коляска – одна штука на человека; другие, не перечисленные выше предметы, предназначенные для личного пользования, – два предмета каждого наименования на человека.
- Частота пересечения физического лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу ЕАЭС не должны превышать одного раза в месяц, в случае превышения рассматривается как предназначенные для предпринимательской деятельности. Стоит обратить особое внимание на ограничения при ввозе алкогольной продукции. Если количество алкогольных напитков более трех литров, но не превышает пяти литров на одно лицо, достигшее 18-летнего возраста, необходимо будет уплатить таможенные платежи в размере 10 евро за один литр в части превышения количественной нормы три литра. Более пяти литров ввозить на территорию ЕАЭС запрещено, - сообщили в ведомстве.
Физическое лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право беспошлинно ввезти табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одного человека. Превышение вышеуказанных лимитов на ввоз табака запрещено.
- Также как и при выезде, при въезде таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, дорожные чеки на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Необходимо учитывать, что вышеуказанный порядок распространяется только в отношении товаров для личного пользования (то есть предназначенных для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц). Если во время пересечения таможенной границы у вас возникают вопросы, ответы на них можно найти в информационных зонах таможенных постов. Информация, разъясняющая правила перемещения товаров и транспортных средств, как правило, размещена на стендах либо содержится в электронном виде в информационных киосках, - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
Всю информацию о законодательстве ЕАЭС можно найти на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов РК: kgd.gov.kz и Евразийской экономической комиссии www.eurasiancommission.org.
Фото с сайта 1001sovet.com
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