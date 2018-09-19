Жителям Актау на заметку: Подростки и половая жизнь

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По итогам восьми месяцев в Мангистауской области уменьшилось число вновь выявленных жителей с болезнями, передаваемыми половым путем. Зарегистрировано 656 случаев, из которых 597 – в Актау. В 2017 году цифра достигала 906 случаев.



- Родители должны понимать, что маленькая девочка все равно вырастет, наверняка, выйдет замуж и родит детей. Маленький мальчик станет взрослым мужчиной, главой семьи и отцом. Рано или поздно ребенок начнет искать ответы на волнующие вопросы. Лучше, если основным источником информации станут родители. Мама и папа ведь не стесняются говорить, почему нельзя трогать горячий утюг, почему нельзя зимой гулять без шапки, почему курить вредно и почему опасно купаться в грязной речке. Вот и вопросы полового воспитания должны стоять наравне с остальными. Чем меньше родители будут стесняться, избегать разговоров и обходить подобные проблемы стороной, тем доверительнее будут отношения со своими детьми. Родители обязаны донести до подростка, что они помогут и поддержат его, что бы ни случилось, - убеждена Татьяна Лаврова.



Начиная половую жизнь в 14-15 лет, подросток, скорее всего, сменит несколько партнеров прежде, чем встретит свою «вторую половинку». В отношениях на первый план у молодых людей обычно выходят чувства и эмоции, а заботе о своем здоровье места не находится. Это способствует распространению половых инфекций.



Чем опасны половые инфекции?



У многих болезней, передающихся половым путем, длительный скрытый период. Человек, ведущий беспорядочную половую жизнь, может даже не вспомнить, от кого заразился. Лечение по поводу половой инфекции не дает гарантии, что человек не заболеет вновь, утверждает врач.



Многие инфекции протекают в стертых формах. О некоторых инфекциях человек узнает спустя годы после заражения.



Врач считает, что половина всех сексуально активных подростков рискуют получить сифилис, хламидиоз, герпес и другие заболевания. Родители также должны учитывать эти обстоятельства, а потому не стесняться говорить со своими детьми об угрозах, которые могут сопровождать начало их половой жизни.



- Таким подросткам (особенно сексуально активным девочкам) имеет смысл ежегодно проходить исследования на хламидиоз. Существует и такая угроза как ВИЧ, поэтому также не стоит пренебрегать тестами на это заболевание. Сексуально активные подростки должны хотя бы раз в год проходить исследование на ВИЧ. При положительном результате на хламидиоз также можно сдать анализ на сифилис (хотя в подростковой среде это заболевание встречается относительно редко). Если же на какое-то из заболеваний есть положительный результат у сексуального партнера, то подростку также необходимо сдать все анализы и пройти необходимые тесты на выявление болезни, - советует Татьяна Лаврова.



С начала года в Мангистауской области выявлено 98 больных сифилисом. Из них двое детей и 14 беременных женщин. В прошлом году выявлено 88 больных сифилисом. Заболевание, как говорит Татьяна Лаврова, стало одной из основных социальных и медицинских проблем.



Профилактика болезней, передающихся половым путем:



При профилактике болезней одной из лучших стратегий является воздержание. Второй вариант – использование презервативов во время сексуальных контактов. Еще одним способом профилактики является прохождение регулярного тестирования на предмет выявления этих заболеваний.



Необходимо ежегодно обследовать себя на ВИЧ, сифилис, хламидиоз, вирусные гепатиты.



Девушки должны раз в 6-12 месяцев посещать гинеколога, который возьмет необходимые анализы и ответит на волнующие вопросы. При необходимости врач назначит дополнительные обследования, которые помогут выявить скрыто протекающие заболевания.



Для юношей таким врачом является уролог. Можно также обратиться к дерматовенерологу.



- Возраст начала половой жизни — это личное дело каждого человека. Но только всесторонняя информированность подростка о «взрослой» жизни и его медицинская грамотность помогут сохранить свое здоровье, - уверена врач.



Для проведения обследования можно обратиться по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание №26. Телефон регистратуры: 50 04 22. Телефон доверия: 50 88 79; телефон и.о. директора: 60-78-00.