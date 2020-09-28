Медицина в Актау: ТОП-10 актуальных вопросов по прикреплению к поликлинике

Актауская поликлиника №2. Фото автора

Что дает прикрепление и для чего это нужно?

Оказание экстренной медпомощи всегда доступно населению и не зависит от прикрепления к поликлинике.

Для оказания плановой доврачебной или врачебной помощи необходимо прикрепление к поликлинике. Каждый человек должен знать своего участкового врача.

Если пациент прикреплен, прием врача общей практики/терапевта/педиатра, консультация узкого специалиста, диагностическое и лабораторное обследования, бесплатные лекарства, консервативное или хирургическое лечение, а также услуги дневного стационара оказываются пациенту как в гарантированном объеме бесплатной медпомощи (ГОБМП), так и в системе социального медицинского страхования.

Если же человек не прикреплен к поликлинике, возникают трудности в доступности плановой медпомощи. Поэтому необходимо всё же прикрепиться к поликлинике и посетить своего участкового врача.



Куда можно прикрепиться?

Прикрепиться можно только к медорганизациям, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь (ПМСП), а также проводят профилактические скрининги и профосмотры. К ним относятся: городские поликлиники, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, центры семейного здоровья (центры ПМСП).

Прикрепиться можно только к одной медорганизации по месту жительства, работы или учебы. Жители пригородов имеют возможность прикрепиться в близлежащую городскую поликлинику.



На что обращать внимание при прикреплении?

Необходимо знать, является ли медицинская организация поставщиком Фонда социального медицинского страхования и оказывает ли медицинские услуги в рамках двух бесплатных пакетов – ГОБМП и ОСМС, в том числе по договору субподряда.



Как прикрепиться?

На сегодняшний день существует три способа прикрепления:

Первый - обратиться в регистратуру поликлиники и написать заявление о прикреплении. Этот способ доступен только для пенсионеров по возрасту, людей с ограниченными возможностями, детей, в том числе родившихся в иностранных государствах, проживающих в домах малютки, сирот, осужденных, отбывающих в колониях, студентов и обучающихся в медресе, военнослужащих срочной службы или оформляющих прикрепление по доверенности.

Для этого понадобится удостоверение личности, паспорт или вид на жительство. В случае, если вы хотите прикрепить ребенка до 18 лет, необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность ребенка и его законного представителя - матери, отца или опекуна.

Второй способ - подать заявку на прикрепление через Центр обслуживания населения (ЦОН). При себе необходимо иметь удостоверение личности, паспорт или вид на жительство. Срок обработки заявки - один рабочий день.

Третий способ - прикрепиться к поликлинике, не выходя из дома. Достаточно подать заявку через портал электронного правительства

http://egov.kz. Для этого:

- Выберите раздел «Здравоохранение» на главной странице сайта;

- во вкладке «Медицинская помощь» кликните на услугу «Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»;

- нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн»;

- для отправки запроса на прикрепление необходимо заполнить все пункты, отмеченные зеленым значком;

- после отправки запроса вы увидите статус «Запрос в обработке». Ответ о прикреплении придет в Ваш личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Какой перечень документов потребуется для прикрепления?

Удостоверение личности. Для пенсионеров – пенсионное удостоверение, лицам с ограниченными возможностями – пенсионное удостоверение либо выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы. Опекуны, назначенные по закону инвалиду с детства, а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели должны предоставить решение суда либо иной документ, подтверждающий опекунство, попечительство. Осужденные, отбывающие наказание в колониях, и военнослужащие – протокол комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП.

Студенты и обучающиеся в медресе до 18 лет предоставляют официальное обращение ректора высшего учебного заведения в медорганизацию и протокол комиссии между учебным заведением и организацией ПМСП. Дети, родившиеся за пределами Казахстана – документ, подтверждающий рождение в иностранном государстве. Медико-социальные учреждения, как дома ребенка, детский дом, дом престарелых – решение местных исполнительных органов государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы.



Как работает система прикрепления, и в течение какого периода вам должны предоставить ответ?

При непосредственном обращении в медицинскую организацию специалист поликлиники оформляет запрос на прикрепление в медицинскую информационную систему «Регистр прикрепленного населения», после чего специалист организации информатизации рассматривает запрос на прикрепление и принимает решение об одобрении заявки, либо о мотивированном отказе. Результатом оказания госуслуги является талон прикрепления к медицинской организации или мотивированный отказ.

При обращении пациента через электронное правительство пациенту поступает уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в «Личный кабинет» в течение одного рабочего дня. При наличии в информационной системе телефонного номера или адреса электронной почты медицинская организация уведомляет пациента о прикреплении.



Каков график работы медицинских организаций и портала?

- Поликлиники работают с понедельника по субботу. С понедельника по пятницу - с 8:00 часов до 20:00 часов без перерыва, в субботу - с 9:00 часов до 14:00 часов, кроме выходных (воскресенье) и праздничных дней. При этом запрос на прикрепление принимается за два часа до окончания работы, то есть до 18:00 часов в рабочие дни и до 12:00 часов в субботу.

Портал «Правительство для граждан» работает круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ. При обращении пациента после окончания рабочего времени, а также в выходные и праздничные дни, прием заявлений и выдача результатов оказывается следующим рабочим днем. Максимально допустимое время ожидания для сдачи документов, как и для обслуживания пациента – 30 минут.



Прикрепиться можно в любое время или только в рамках кампании прикрепления?

В любое время, если вы сменили место проживания, выехали за пределы города на срок более одного месяца, впервые решили воспользоваться правом свободного выбора или прикрепления, а также если прикрепление было совершено без вашего ведома,

в случае реорганизации или ликвидации медорганизации, расторжения договора с Фондом соцмедстрахования, либо, если близко к вашему дому открылась новая поликлиника. Основаниями для прикрепления вне рамок кампании также может стать договор добровольного медицинского страхования, заключенный между страхователем и страховой организацией. В иных случаях прикрепление возможно только в рамках кампании с 15 сентября по 15 ноября.



Обязана ли медицинская организация сообщить пациенту о прекращении оказания медуслуг?

Да, медорганизации обязаны письменно уведомлять прикрепленных пациентов по месту жительства, если оказание медицинской помощи прекращено, но не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения, если были внесены изменения в договоры закупа услуг. В течение двух календарных дней со дня, когда стало известно о реорганизации или ликвидации организации ПМСП. В течение двух календарных дней со дня, когда стало известно о не размещении Фондом объемов медицинских услуг.



Могут ли отказать в прикреплении?

Да, если место вашего фактического жительства не относится территориально к той поликлинике, к которой вы хотите прикрепиться, но при этом вы не отказываетесь от услуги «вызов врача на дом». Вас предупреждают, что при вызове мобильной бригады или участкового врача на дом, они не смогут к вам приехать и оказать помощь, так как вы находитесь вне зоны их обслуживания. Если вы на это согласны и поликлиника готова вас принять, то вы берете на себя все риски, связанные с этим.

Основанием для отказа может послужить также отсутствие документа, подтверждающего законное представительство, в случае прикрепления детей, или установление недостоверности документов, представленных пациентом для получения государственной услуги, и/или данных/сведений, содержащихся в них. Кроме того, могут отказать по причине превышения количества прикрепленного населения на одного врача общей практики 1 700 человек смешанного населения, участкового терапевта - 2 200 человек, участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет.