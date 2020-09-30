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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:18

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Фтизиатры Актау: Что нужно знать о туберкулёзе?

С начала года в Актау туберкулёзом впервые заболели 66 человек. В аналогичном периоде 2019 года количество горожан, впервые заболевших туберкулёзом, составляло 82 человека. Об этом рассказала Амира Тулемисова, врач-фтизиатр, заведующая туберкулёзным отделением Актауской городской поликлиники №2.

Городская поликлиника в Актау. Фото автора
Из 66 жителей Актау, впервые заболевших в текущем году, 57 - взрослые, семеро детей и двое подростков. В 2019 году подавляющее большинство также составляли взрослые – 104, детей – четыре, подростков – семь. Всего до конца 2019 года было зафиксировано 115 новых случаев.
Для сравнения: пять лет назад в Актау было выявлено 120 новых случаев этого социально значимого заболевания.

Итак, что такое туберкулёз?
Туберкулёз является инфекционной бактериальной болезнью, вызываемой микобактерией туберкулёза, которая наиболее часто поражает лёгкие. Туберкулёз передаётся от человека человеку от больных активной респираторной формой болезни.

Кто входит в группу риска?
- Риск того, что люди, инфицированные туберкулёзными бактериями, на протяжении своей жизни заболеют туберкулёзом, составляет от пяти до 15 процентов. Люди с ослабленной иммунной системой, такие как люди с ВИЧ, недостаточностью питания или диабетом или люди, употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания, - отметила врач.
По словам Амиры Тулемисовой, в последние годы отмечается рост показателя заболеваемости лекарственно-устойчивыми формами туберкулёза, соответственно роста их удельного веса в смертности от туберкулёза.
- Учитывая актуальность проблемы, в нашей стране усилена работа по выявлению, лечению лекарственно-резистентных форм, внедрению ускоренных методов лабораторной диагностики и новых подходов лечения. Для ранней диагностики из ускоренных методов лабораторной диагностики туберкулёза в области применяются баканализатор «BaktekMGIT 960», аппарат «Gene-Xpert», микробиологический анализатор HAIN, кроме того в поликлиниках области установлены три двухмодульных аппарата «Gene-Xpert».

Как можно защитить себя от заражения?
- Следует избегать тесных контактов с пациентами с инфекционным туберкулёзом, особенно в плохо проветриваемых помещениях. Риск заражения туберкулёзом на открытом воздухе является очень низким. Пациентам с туберкулёзом следует настоятельно рекомендовать соблюдать надлежащие правила гигиены при кашле, например, прикрывать рот платком или даже – на ранних этапах лечения – пользоваться хирургической маской, особенно в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, - советует врач-фтизиатр.

Можно ли полностью излечиться?
- Пациенты могут быть излечены, однако успех лечения зависит от широты лекарственной устойчивости, тяжести заболевания и того, в каком состоянии находится иммунная система человека. Большое значение для своевременного и эффективного лечения имеет ранняя и точная диагностика, - подчеркнула Амира Тулемисова.
Как отметила врач, с 2018 года в нашей области введены новые схемы лечения с применением новых противотуберкулёзных препаратов. Эффективность лечения впервые выявленных больных с чувствительным туберкулёзом в 2019 году составила 93,5 процента при стандарте Всемирной Организации здравоохранения 85 процентов.

Какие признаки туберкулёза нужно знать?
- кашель более двух недель;
- потливость, особенно в ночное время;
- повышение температуры тела;
- снижение массы тела;
- потеря аппетита;
- общее недомогание, слабость;
- боли в груди.

Туберкулёз передается от больного при кашле (воздушно-капельным путём), чихании, разговоре.

Как защитить себя от туберкулёза?
- укреплять иммунитет, употребляя здоровую пищу и занимаясь спортом;
- следить за регулярным проветриванием помещения;
- помнить, что вредные привычки повышают опасность заражения туберкулёзом.

Обследование и лечение для туберкулёзных больных проводятся бесплатно в поликлиниках по месту жительства.



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