Прививку от сезонного гриппа в Мангистау получили свыше 66 тысяч человек

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Кому необходимо прививаться против гриппа?



Гриппом может заболеть каждый. Всемирная организация здравоохранения рекомендует получить вакцинацию пожилым людям, детям, беременным, и людям, имеющим проблемы со здоровьем. Эти группы людей наиболее подвержены риску развития тяжелых осложнений после заболевания гриппом, поэтому в большинстве стран они входят в число приоритетных для получения вакцинации. Также вакцинироваться должны медицинские работники – как для своей защиты, так и для снижения риска инфицирования уязвимых к вирусу пациентов.



Стоит ли прививаться от гриппа с учетом распространения коронавирусной инфекции?



В управлении здравоохранения Мангистауской области указали на предстоящую вторую волну коронавируса. В пресс-службе ведомства отметили, что периодически у пациентов с COVIDом выявляют еще и грипп, соответственно, организм испытывает двойную нагрузку. По этой причине врачи рекомендуют сделать прививки от гриппа. По их мнению, вакцину нужно получить, чтобы сформировался полноценный иммунитет, который сможет защитить не только от самого гриппа, но и от других респираторно-вирусных инфекций.



Какую вакцину ставят в Казахстане?



В Казахстане в течение последних пяти лет использует российскую вакцину против гриппа под названием «Гриппол». Как сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, за период ее использования отрицательной реакции у вакцинируемых не наблюдалось.



Ставят ли прививки детям в школах?



Если раньше школьникам ставили прививки в медпунктах учебных заведений, то сейчас это делать запрещено из-за пандемии коронавируса. По этой причине родители школьников, которые хотят, чтобы их дети получили вакцину, должны обратиться в поликлинику по месту жительства.



Кому нельзя ставить прививки?



Самое главное - нельзя вакцинироваться, когда человек болеет. Пока организм не выздоровеет, не нужно дополнительно давать ему нагрузку в виде прививки. Важно подождать после выздоровления 14–21 день и дать прийти в себя иммунной системе, чтобы не возникло искаженной реакции организма. Не рекомендуется также делать прививки тем, у кого есть аллергические заболевания, также тем, кто находится в стадии обострения хронических заболеваний, и людям с аллергией на куриный белок. Что касается детей, то не рекомендуется делать прививку совсем маленьким детям, у которых есть патологии.



Сколько человек уже сделали себе прививки от гриппа?



В Мангистауской области вакцинация против гриппа стартовала 15 сентября. По данным пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистау, за это время в регионе вакцину от гриппа получили 66 333 человека. Это составляет 11% от всего населения региона. На покупку вакцины против гриппа из местного бюджета было выделено 60 миллионов тенге.



До каких пор не поздно сделать прививку от гриппа?



Лучше всего сделать прививку до начала сезона гриппа.



Где можно получить прививку?



Вакцинируют от гриппа в поликлинике по месту жительства, в прививочном кабинете. Эта вакцина, согласно национальному календарю прививок, делается бесплатно. С собой при вакцинации нужно иметь удостоверение личности. Перед вакцинацией нужно будет записаться к терапевту, который должен выдать направление на проведение вакцинации. В Актау на платной основе ставят прививки только в одном частном медицинском учреждении. Там цена на прививку составляет 4000 тенге. По телефону представители клиники сообщили, что вакцинация у них в клинике приостановлена, так как запасы прививок закончились. К слову, в этой клинике ставили такую же вакцину, как и в государственных поликлиниках.



Могут ли получить прививки иностранные граждане?



Иностранные граждане могут получить вакцину только на платной основе. Однако, в Актау только в одной частной клинике делали прививки от гриппа. Но там прививки уже закончились и больше закупать вакцину они не намерены. Это значит, что иностранные граждане уже не имеют возможность получить вакцину от гриппа на платной основе. Что касается иностранцев, которые живут в Актау с видом на жительство, они могут получить прививку от гриппа бесплатно в поликлинике только в том случае, если они попадают в группу риска. Речь идёт о маленьких детях, беременных, людях старше 65 лет и людях, состоящих на учёте, имеющих хронические заболевания.



Автор материала Диляра Искакова