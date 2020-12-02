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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:41

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При помощи смартфонов врачи в Актау отслеживают приём лекарств больными туберкулёзом

Сегодня специалисты дистанционно отслеживают режим 28 больных туберкулёзом. Главная цель такой программы - проконтролировать приём лекарственных препаратов. О результатах внедрения новой программы рассказала врач-фтизиатр Амира Тулемисова, заведующая диспансерным отделением Актауской городской поликлиники №2.

Амира Тулемисова, врач-фтизиатр. Фото из архива Lada.kz
Вот уже год врачи-фтизиатры Актау наблюдают за своими пациентами с помощью смартфонов.

В настоящее время врачи применяют разные схемы терапии для туберкулёзных больных. Их длительность зависит от формы болезни и может составлять от шести месяцев до двух лет. Понятно, что выдержать такое может не каждый человек, пациенту сложно привыкнуть к такому напряжённому курсу лечения, говорят врачи. Поэтому ровно год назад в Актау, равно как и во всей стране, была внедрена программа контроля больных через смартфоны.

Классический метод выглядит так: пациент приходит в кабинет медсестры, принимает в её присутствии прописанное лекарство и дальше идёт заниматься своими делами. При этом он тратит время и средства на дорогу. При видеоконтролируемом лечении алгоритм выглядит так: пациент приходит на приём к врачу, сдаёт необходимые анализы. Далее специалист назначает ему препараты, используя комплексный подход, план лечения и дистанционное регулярное наблюдение по смартфону. Это экономит время самого пациента.

Для работы с пациентами в поликлинике работают специально обученные медицинские сёстры и разработан определённый алгоритм действий, то есть человек не просто вышел на видеосвязь и как захотел, так и отчитался, что выпил препараты.

- Во-первых, у наших медсестёр планшеты с хорошим объёмом памяти и качеством видеосвязи. В то же время пациент может использовать вполне обычный смартфон с видеокамерой. Допустим, он звонит медсестре и сообщает о том, что хочет выйти на видеосвязь. Далее представляется: я такой-то, называет текущую дату, перед ним разложены препараты, видны их названия, и он их принимает. После этого медсестра обязательно осведомляется, как у него дела, самочувствие, уточняется время следующей видеосвязи. А запись прошедшего сеанса архивируется в планшете и через месяц удаляется, - рассказала Амира Тулемисова.

Заведующая отделением говорит, что если не контролировать больного, он начинает себя жалеть, прерывает приём лекарств, тогда ни о каком выздоровлении не может быть и речи. Ведь после перерыва болезнь поддаётся терапии всё труднее и труднее. И, в конце концов, пациент может стать вовсе не поддающимся лечению хроником. А это очень опасно.

В том случае, если пациент не вышел на связь в назначенное время, на следующий день его снимают с видеонаблюдения. Таблетки передаются в поликлинику, и он будет вынужден сам приходить туда и принимать их там. Это жёсткое, но необходимое условие при видеоконтроле лечения, подчеркнула врач-фтизиатр.

- Если больной не будет ходить и в поликлинику, наши медики выезжают к нему и на дому выясняют, в чём причина. Иногда бывает, что человек просто занялся какими-то делами и элементарно забыл. Но, в основном, подобные проблемы возникают с социально дезадаптированными людьми. У нас был такой больной, который, между прочим, очень хорошо выходил на видеосвязь и принимал препараты, - говорит Амира Тулемисова.

Пациенты получают также помощь от городских и районных отделов занятости и социальных программ. Если человек лечится в стационаре, то получает её только после выписки. А так её предоставляют тем, кто проходит терапию амбулаторно. Для получения помощи больной по месту прописки собирает необходимые документы, относит их в отдел занятости и социальных программ и потом получает помощь однократно в денежной единице. Так в 2019 году в Актау помощь оказана 102 больным на сумму 4 510 000 тенге, в среднем 44 тыс. тенге, а за 10 месяцев 2020 года материальная поддержка оказана 44 больным на сумму 2 210 000 тенге.

В прошлом году Глобальный фонд выделил Казахстану смартфоны, которые были розданы нуждающимся в них пациентам. Если человек лечится в стационаре, то получает гаджет только после выписки. Для этого пациенту нужно собрать все необходимые документы и сдать их по месту жительства в отдел занятости и социальных программ. В 2020 году зарегистрировано 44 больных с диагнозом туберкулез, в этом году, как говорят врачи, число заболевших снизилось.



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