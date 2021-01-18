Медицина по страховке. В Мангистауском филиале ФСМС ответили на популярные вопросы населения

Ж.Керимбаева

Где можно посмотреть, какие клиники работают по медстраховке. И может ли человек сам выбрать клинику, где лечиться?



- Ознакомиться со списком медицинских организаций, оказывающих медицинские услуги по ГОБМП и ОСМС, можно на официальном сайте Фонда социального медицинского страхования в разделе «Выбрать клинику». Каждый имеет право свободного выбора врача и поликлиники. Сменить медучреждение можно в период кампании по прикреплению один раз в год по праву свободного выбора, а также в случаях, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт, или если поликлиника, куда он относился, была реорганизована.



Что необходимо для того, чтобы пройти реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции?



- В первую очередь, обратиться к своему лечащему врачу. Врач в поликлинике даст направление на консультацию врача-реабилитолога или мультидисциплинарной группы, которые проведут оценку состояния и подберут необходимый курс восстановительных мероприятий. Они направлены на нормализацию дыхания, снижение осложнений, улучшение качества жизни и облегчение симптомов беспокойства и депрессии.

Пройти реабилитацию при наличии показаний могут также те граждане, которые лечились дома и не обращались в медицинские организации. Алгоритм действий для них идентичен.

Стоит отметить, что медицинская реабилитация, в зависимости от степени функциональных нарушений, может проводиться как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.



Имеет ли право на услуги по ОСМС ребенок, если женщина находится в декретном отпуске?



- Дети относятся к льготной категории граждан – взносы за них ежемесячно производит государство. Пакет ОСМС для детского населения включает в себя: профилактические осмотры, консультации узких специалистов, динамическое наблюдение при хронических заболеваниях, стоматологические и диагностические услуги, специализированную помощь, медицинскую реабилитацию после хронических заболеваний.



Если человек официально не работает, состоит на учёте у эндокринолога, может ли он по направлению пройти бесплатное обследование на магнитно-резонансном томографе с введением контрастного вещества?



- Да, поскольку человек относится к льготной категории граждан, он может пройти эту процедуру бесплатно. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу и получить направление: важно, чтобы оно содержало пояснение – «с контрастом».



В случае, если врач выдал направление на МРТ, но все дни расписаны, и очередь человека подойдет только через месяц, можно ли обратиться в другую медицинскую организацию?



- Максимальный срок ожидания приема узких специалистов и получения диагностических услуг – 10 дней, при экстренных показаниях – два дня.

В случае, если запись назначают на более поздний срок, пациент вправе обратиться в другую медорганизацию, которая проводит МРТ по ОСМС. После получения услуги в платёжной системе Фонда автоматически сформируется договор соисполнения.



Может ли беременная женщина обратиться с зубной болью к врачу, чтобы получить услугу по ОСМС, если да, как это сделать?



- Да. Чтобы получить стоматологическую помощь, необходимо обратиться в стоматологическую клинику, которая оказывает услуги по ОСМС. Найти их можно на сайте ФСМС. При этом наличие направления из поликлиники необязательно. Кроме беременных женщин, экстренная помощь – удаление зуба и установка химической пломбы - оказывается детям до 18 лет, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 1, 2, 3 групп, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», получателям адресной социальной помощи, пенсионерам по возрасту.

Плановая помощь, кроме беременных, доступна также детям. Она включает в себя: обезболивание, наложение пломбы, терапевтический прием, лечение пульпита, периодонтита, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе.



Где можно ознакомиться со списком бесплатных лекарств для детей?



- Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, доступных бесплатно по ГОБМП и ОСМС, утвержден приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №666 от 29 августа 2017 года. Найти его можно в информационно-правовой системе «Әділет».



Человек безработный, взносы не выплачивает. Может ли он пройти бесплатный плановый осмотр, если состоит на учете у онкологов?



- Динамическое наблюдение пациентов, состоящих на учете в онкодиспансере, проводится в рамках ГОБМП. Соответственно, для прохождения планового осмотра по заболеванию статус застрахованности в системе ОСМС не требуется.



Если грудной ребенок плохо себя чувствует, но температуры нет. Имеют ли граждане право вызвать врача на дом?



- Дети до пяти лет, беременные и родильницы обслуживаются на дому при любом ухудшении состояния здоровья. Вызвать медицинского работника нужно, как минимум, за два часа до окончания его рабочего дня, иначе есть риск, что он не успеет оказать услугу. В зависимости от симптоматики прийти может участковая медсестра или врач.