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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:18

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ЭКО по ОСМС: Кто может претендовать в Мангистау?

В 2021 году запланировано финансирование семи тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) на 6,2 млрд. тенге. В Мангистауской области на учёте с бесплодием состоят 404 женщины. Кто может претендовать на бесплатное ЭКО, куда обратиться, и каковы показания для проведения процедуры, рассказали в филиале Фонда социального медицинского страхования.

Фото из Сети интернет
Количество квот на проведение процедуры искусственного оплодотворения возросло в семь раз. В 2020 году было оказано 1 105 услуг ЭКО на сумму 960 миллионов тенге.

- С 2010 года в РК программа ЭКО включена в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и за период с 2010 по 2019 годы количество циклов выросло от 100 до 900. Финансирование программ ЭКО Фонд социального медицинского страхования ведёт с 2018 года, тогда было проведено 902 цикла, аналогичное количество – в 2019 году. Эффективность проведения ЭКО, в среднем, у нас в стране выросла с 15 процентов до 42 процентов. Показатель эффективности лечения по факту рождения ребёнка находится на уровне 30 процентов, что соответствует показателю лучших европейских клиник. На сегодняшний день в республике на учёте с бесплодием состоит 11 030 женщин. В Мангистауской области - 404 женщины. В 2020 году на ЭКО в нашем регионе была выдана 41 квота, - рассказали в филиале Фонда.

Кто может рассчитывать на ЭКО?

Главное показание для проведения процедуры, как пояснили в филиале, это - бесплодие, не поддающееся терапевтической коррекции. Причём претендовать на ЭКО может как семейная пара, так и те, кто не узаконил свои отношения. В последнем случае обязательно наличие информированного добровольного письменного обоюдного согласия.

Кроме того, необходимо быть гражданином Казахстана и соответствовать медицинским параметрам, установленным Минздравом – это репродуктивный возраст (от 18 до 42 лет), нормальные соматические и эндокринные статусы, высокий фолликулярный резерв.

В каких случаях могут отказать в ЭКО?

Отказать в экстракорпоральном оплодотворении пациентке могут в нескольких случаях: при врождённых или приобретённых аномалиях матки, соматических и психических расстройствах, опухолях яичников, острых воспалительных заболеваниях и онкологии любой локализации.

Что нужно для получения направления на ЭКО?

Для получения направления на ЭКО нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Специалисты организации включат пациентку в электронный регистр диспансерных пациентов с бесплодием и назначат ряд обследований. В течение 12 месяцев организация первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), на основании заключения узкого специалиста, направит документы пациентки в местную комиссию по высокотехнологичным медицинским услугам. При положительном решении женщину зарегистрируют на портале «Бюро госпитализации» и начнут готовить к процедуре. Выбрать клинику для экстракорпорального оплодотворения пациент вправе самостоятельно.

- Пройти бесплатно процедуру ЭКО по ОСМС можно один раз в год. Объём обследования супружеской пары перед проведением ЭКО в системе ОСМС осуществляется согласно предусмотренному перечню. В системе ОСМС предусмотрена базовая программа ЭКО – цикл, в котором последовательно без перерывов следуют стимуляции суперовуляции, трансвагинальная пункция яичников, забор яйцеклетки, включая перенос замороженных (ветрифицированных) эмбрионов, в случаях отсроченных переносов, связанных с наличием высоких рисков осложнений и наличие факторов, явно снижающих результативность ЭКО при переносе эмбрионов в стимулированном цикле (гиперплазия эндометрия на фоне стимуляции овуляции, гипоплазия эндометрия), при острых воспалительных заболеваниях любой локализации. Диагностика беременности проводится через 12-14 дней после экстракорпорального оплодотворения, УЗИ назначают на 21 день. В случае, если у пациентки проявилось одно из нежелательных осложнений – многоплодие, которое увеличивает нагрузку на женский организм и ухудшает прогноз вынашивания беременности, ей проводят резекцию. Операцию по уменьшению числа развивающихся плодов осуществляют только при наличии письменного соглашения пациента, - прокомментировали в филиале.

Поставщиками услуг ЭКО в РК являются 19 медицинских организаций из восьми регионов страны, 18 из них – частные.



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