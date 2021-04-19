Мангистауский филиал ОСМС: О бесплатной медицинской помощи детям

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Нужно ли оплачивать взносы на обязательное социальное медицинское страхование за детей?

- Нет, дети до 18 лет относятся к льготной категории, за которые отчисления за ОСМС делает государство. Поэтому медицинская помощь в пакете медстрахования доступна детям в полном объёме.



Входят ли стоматологические услуги для детей в пакет ОСМС, и можете перечислить, какие именно стомуслуги можно получить бесплатно?

- Детям до 18 лет стоматологическая помощь оказывается бесплатно как в экстренном, так и в плановом порядке. В пакет стоматологических услуг медицинского страхования входят:

- обезболивание и удаление зуба;

- наложение пломбы;

- вскрытие абсцессов;

- лечение пульпита, периодонтита;

- полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе;

- пластика уздечек губ и языка;

- рентгенография;

- ортодонтические услуги: при наличии врождённых патологий челюстно-лицевой области и расщеплении нёба (волчья пасть).

За стоматологической помощью можно обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику. При этом важно, что клиника, оказывающая стоматологические услуги, является потенциальным поставщиком Фонда и находится в реестре потенциальных поставщиков.

Перечень поставщиков стоматологических услуг можно посмотреть на сайте Фонда https://fms.kz/zakupki/postavshchiki-kdu-uslug/



В каких случаях дети бесплатно обеспечиваются сухими молочными смесями?

- Для детей до года адаптивные сухие смеси выдаются в поликлиниках по месту прикрепления в следующих случаях:

- усыновление грудного малыша;

- наличие у матери ВИЧ-инфекции или активной формы туберкулеза, острых психических заболеваний, врожденных и приобретенных пороков сердца, заболеваний, сопровождающихся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелых формы эндокринных и аллергических заболеваний;

- наличие у ребёнка подтверждённой врождённой лактозной недостаточности, галактоземии, фенилкетонурии, болезни «кленовый сироп»;

- приём матерью цитостатических, радиоактивных, тиреоидных, психотропных и наркотических лекарственных препаратов;

- рождение нескольких детей и нехватка грудного молока;

- обучение женщины на очной форме обучения;

- нахождение женщины на лечении в стационаре.

В зависимости от состояния матери ей могут назначить как исключительно искусственное, так и смешанное вскармливание. Более подробно с перечнем лекарственного обеспечения можно ознакомиться по ссылке: Приказ министра здравоохранения от 09 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020.



Какие реабилитационные мероприятия предусмотрены для детей с хроническими заболеваниями?

- Дети и подростки с хроническими заболеваниями могут проходить поддерживающую медицинскую реабилитацию регулярно два-три раза в год. Это делается при динамическом наблюдении в поликлиниках во избежание осложнений.

Реабилитацию третьего этапа проводят в поликлиниках, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах и стационарах на дому по направлению медицинских работников поликлиники в зависимости от заболевания пациента.

В 2020 году было проведено 58 тысяч реабилитационных мероприятий для детей, больше половины были проведены при хронических заболеваниях.



Можно ли бесплатно пройти ЭКГ, УЗИ сердца и получить заключение кардиолога для ребёнка перед записью на спортивные секции?

- Конечно. Для этого необходимо записаться на приём к участковому врачу/педиатру по месту прикрепления, во время консультации указать причину обращения. Врач даст направление к кардиологу, а тот назначит необходимые обследования, чтобы исключить противопоказания для занятий спортом.



В каких случаях можно вызвать детского врача на дом?

- Дети до пяти лет обслуживаются на дому участковым врачом при любом ухудшении состояния здоровья.

Вызов к детям старше пяти лет обслуживается специалистом первичной медико-санитарной помощи - врачом, средним медицинским работником в зависимости от повода вызова и самочувствия ребенка.



Можно ли получить плановую прививку в частных клиниках бесплатно, что для этого нужно сделать?

- Согласно постановлению Правительства РК от 24 сентября 2020 года №612 плановые профилактические прививки против инфекционных заболеваний (туберкулез, гепатит, полиомиелит, коклюш, дифтерия и столбняк, гемофильная инфекция типа b, пневмококковая инфекция, корь, краснуха и паротит (свинка) – детям проводятся бесплатно в медицинской организации по месту прикрепления независимо от ее формы собственности.

Напомним, в Казахстане сроки проведения вакцинации определены Национальным календарём прививок согласно возрасту.



Ребёнку диагностировали врождённую аномалию сердца, какая помощь ему положена?

- Медицинская помощь детям с врождённой аномалией сердца оказывается бесплатно на всех этапах диагностики и лечения.



Нужно ли покупать медицинскую справку при оформлении в детский сад или школу?



- Нет, покупать не нужно. Запросить медицинскую справку для зачисления в детский сад или школу можно в поликлинике по месту прикрепления. В справку заносятся физиологические параметры ребёнка, имеющиеся аллергические реакции, хронические и перенесённые инфекционные заболевания, полученные прививки, результаты профилактических осмотров и лабораторных анализов и т.д.

После поступления ребёнка в детский сад карту продолжает заполнять медицинский работник детского сада.



Как часто детям должны проводить профилактические осмотры?

- Профилактические осмотры детей проводятся ежегодно – от рождения до совершеннолетия. Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.

Кратность и периодичность профилактических осмотров установлены приказом Министра РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДМС-264/2020 «Об утверждении правил, объёма и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования».