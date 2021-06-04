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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 15:23

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На какую помощь могут рассчитывать мангистауские дети в системе ОСМС

Более 6,5 миллиона казахстанских детей застрахованы за счет государства и могут получать всю необходимую медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Эксперты мангистауского филиала Фонда социального медицинского страхования рассказали о финансировании детской медицины.

_фото из сети Интернет
Дети до 18 лет, как сообщили в филиале фонда, входят в льготную категорию населения, поэтому они застрахованы за счет государства. За каждого ребенка государство уплачивает взносы в размере 2 989 тенге ежемесячно. По данным Фонда, в настоящее время застрахованы в системе ОСМС 6 миллионов 549 тысяч детей. Благодаря этому, маленькие граждане имеют доступ к широкому перечню медицинской помощи в пакете ОСМС.

- В этом году дополнительно выделены средства на проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического развития младенцев. В целом на 2021 год на проведение профилактических осмотров в системе ОСМС детей от рождения до 5 лет предусмотрено 12 миллиардов тенге. С января по апрель детям проведены скрининговые исследования на сумму 3,6 миллиарда тенге. Для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития профилактическими осмотрами охвачено 4,4 миллиона детей, скринингами – более 900 тысяч детей раннего возраста. Организовано 523 кабинета развития ребенка для консультирования по вопросам ухода за детьми раннего возраста, - рассказали в филиале фонда.

Система ОСМС позволяет детям до 18 лет лечить зубы как в экстренном порядке, так и плановом. Дети могут рассчитывать на следующие стоматологические услуги:
- обезболивание и удаление зуба;
- наложение пломбы;
- вскрытие абсцессов;
- лечение пульпита, периодонтита;
- полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе;
- пластика уздечек губ и языка;
- ренгенография;
- ортодонтические услуги: при наличии врожденных патологий челюстно-лицевой области и расщеплении неба (волчья пасть).

В 2021 году на оказание детям ортодонтической помощи при врожденных патологиях предусмотрено более 3,5 миллиарда тенге. На финансирование услуг стоматологии в плановом порядке (для детей и беременных) запланировано потратить свыше 14,2 миллиарда тенге.
С начала года детям оказаны стоматологические услуги на 7,3 миллиарда тенге.

- Если ребенку необходима стоматологическая помощь, родители могут обратиться как в свою поликлинику, так и в частную стоматологию, которая является потенциальным поставщиком Фонда. Их список можно посмотреть на сайте fms.kz в разделе «Закуп медицинских услуг» – «Поставщики КДУ услуг», - сообщили в филиале фонда.

Также в стране развивается школьная медицина. В Мангистауской области на это направление выделено свыше миллиарда тенге.

- Эта отрасль направлена на оказание медицинской помощи детям школьного и дошкольного возраста. В нее входят: проведение профилактических медицинских осмотров непосредственно в дошкольных и средних учебных заведениях, профилактика заболеваний, вакцинация и другие мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья детского населения. С января по апрель услуги школьной медицины оказаны на сумму 6,3 миллиарда тенге, - сообщили в филиале фонда.

В целом, в 2021 году предусмотрено 22,5 миллиарда тенге на школьную медицину.

- Стоит отметить, что финансирование школьной медицины увеличилось в 2,6 раза. В рамках ОСМС с 2019 года введен дополнительный подушевой норматив на школьника, который сейчас увеличен в 1,7 раза. Оснащенность медицинских кабинетов улучшилась с 52% в 2017 году до 70% в 2020 году. На 16% повысилась укомплектованность врачами. Открыто 367 школьных стоматологических кабинетов для комплексного обследования, профилактики и лечения, - сообщили в ведомстве.

По 65 нозологиям, среди которых орфанные заболевания, заболевания нервной системы, системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, задержки развития, производится обеспечение 244 наименованиями лекарств и медицинских изделий.

- Дети обеспечиваются препаратами и медицинскими изделиями по 35 заболеваниям, среди которых онкология, в том числе злокачественные новообразования, наследственные дефициты факторов свертывания крови, аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния. Для получения лекарственных препаратов необходимо обращаться к своему участковому врачу или педиатру, - сообщили в филиале фонда.

Детям проводятся бесплатно как экстренные, так и плановые дорогостоящие операции с применением высоких технологий. Развивается неонатальная хирургия, ежегодно проводится более тысячи оперативных вмешательств новорожденным с врожденными пороками развития, эффективность которых составила 88,5%.

Свыше двух тысяч кардиохирургических операций в год проводится детям с врожденными пороками сердца, из них 77% составили дети первого года жизни, ранее малышей направляли только за рубеж. Эффективность операций на открытом сердце составила 95%, эндоваскулярных вмешательств – 99,5%.

- Маленькие пациенты могут рассчитывать на медицинскую реабилитацию, а для детей с особыми потребностями финансируется программа реабилитации «Қамқорлық», которая реализуется Фондом Первого Президента Республики Казахстан. В стране работают 34 реабилитационных центра, три из которых на республиканском уровне, - сообщили в филиале фонда.

Финансирование детской реабилитации в рамках внедрения системы ОСМС за один год увеличилось почти в два раза.

- Это позволило расширить коечный фонд на 45,6%, что улучшило доступность услуг восстановительного лечения и медицинской реабилитации на 22%. Кроме этого, дети до 18 лет бесплатно проходят УЗИ, рентген, КТ и МРТ, ЭКГ, сдают необходимые анализы и получают при необходимости другие консультативно-диагностические услуги. Для получения консультативно-диагностических услуг необходимо обращаться к участковому врачу в своей поликлинике, - сообщили в ведомстве.

Если по каким-либо причинам ваш ребенок оказался не застрахован или вам отказывают в оказании необходимой ребенку медицинской помощи, просим обращаться в Фонд социального медицинского страхования по следующим каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, Единый контакт-центр 1406, SaqtandyrýBot в Telegram, сайт fms.kz.



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