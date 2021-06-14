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ЛАДА.kz » Обстоятельно и подробно

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:06

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Какая медпомощь оказывается пациентам с социально значимыми заболеваниями в Мангистау

В Фонд социального медицинского страхования часто поступают вопросы от граждан с социально значимыми заболеваниями. В этой связи Мангистауский филиал фонда подготовил подробные разъяснения о порядке оказания медицинской помощи этим пациентам.

Фото из открытых источников
Что такое социально значимые заболевания?
Это заболевания, которые в силу своей распространённости в обществе вызывают наибольшую смертность и инвалидизацию населения. Поэтому в системе здравоохранения важное значение уделяется их диагностике и лечению.

В Казахстане в утверждённый перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ) вошли следующие:
- Туберкулёз
- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
- Злокачественные новообразования
- Сахарный диабет
- Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
- Детский церебральный паралич
- Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)
- Ревматизм
- Системные поражения соединительной ткани
- Дегенеративные болезни нервной системы
- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- Орфанные заболевания.


Что включает медицинская помощь для граждан с СЗЗ?

Медицинская помощь, предоставляемая гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, включает медицинские услуги диагностики, лечения, динамического наблюдения.
Важно понимать, что медицинские услуги оказываются пациентам с СЗЗ по основному заболеванию в рамках ГОБМП, то есть, если им установлен диагноз, и они состоят на диспансерном учёте по социально значимому заболеванию в своей поликлинике. Таким образом, для корректировки проводимой терапии или при обострении хронического заболевания, медуслуги предоставляются в ГОБМП и доступны людям, не имеющим статуса страхования в системе ОСМС.
Однако для постановки на диспансерный учёт требуются диагностические процедуры и консультации специалистов, которые включены в пакет ОСМС. Исходя из этого, первичная диагностика для установления социально значимого заболевания, диагностика других заболеваний, в том числе сопутствующих при уже подтверждённом социально значимом заболевании, проводится в системе ОСМС, то есть для её прохождения необходимо быть застрахованным.


Какая медпомощь предусмотрена для пациентов с СЗЗ?

Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляется в следующих формах:
1) в амбулаторных условиях;
2) в стационарных условиях;
3) в стационарозамещающих условиях.

Как пациенту устанавливается СЗЗ?

Если участковый врач (ВОП, терапевт или педиатр) наблюдает у пациента признаки одного из социально значимых заболеваний, то он направляет его к соответствующему профильному специалисту (врачу узкого профиля, психологу) на консультацию. При этом консультации узких специалистов относятся к пакету ОСМС, поэтому для получения этой услуги необходим статус застрахованного, исключение составляют подозрения на туберкулёз и ВИЧ-инфекции, диагностика которых проводится в ГОБМП и доступна незастрахованным пациентам. Врач, при наличии показаний, направляет на диагностику – это могут быть консультации других профильных специалистов, инструментальные и лабораторные исследования. После подтверждения диагноза участковый врач ставит на диспансерный учёт пациента, и он получает необходимую медицинскую помощь.
На уровне поликлиники граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, могут получить услуги диагностики и амбулаторное лечение, им проводится непрерывное диспансерное наблюдение.
При наличии показаний специалист может направить пациента в медицинскую организацию с круглосуточным или дневным наблюдением.

Положены ли пациентам с СЗЗ бесплатные лекарства?

Пациенты с определёнными социально значимыми заболеваниями обеспечиваются лекарственными средства и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на амбулаторном уровне, в том числе при:
- туберкулёзе;
- ВИЧ-инфекции;
- хроническом вирусном гепатите С, включая стадию цирроза печени;
- вирусном гепатите В;
- сахарном диабете;
- онкологических заболеваниях;
- ишемической болезни сердца;
- протезировании клапана сердца;
- психических заболеваниях;
- церебральном параличе;
- реактивном артрите;
- аутоиммунных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях;
- узелковом полиартрите;
- болезни Альцгеймера;
- болезни Бехчета;
- болезни Крона;
- мукополисахаридозе и некоторых других орфанных заболеваниях.
Пациенты обеспечиваются лекарствами в зависимости от степени и стадии заболевания. Подробнее узнать о полагающихся бесплатных препаратах можно в перечне лекарственных средств и медицинских изделий, утверждённом приказом Министерства здравоохранения №666 от 29 августа 2017 года.

Можно ли пройти реабилитацию пациентам с СЗЗ?

Пациенты, страдающие социально значимыми заболеваниями, могут пройти медицинскую реабилитацию на общих основаниях по перечню заболеваний, подлежащих реабилитации.
Для получения услуг реабилитации или восстановительного лечения необходимо обратиться к участковому врачу, который направит на консультацию к реабилитологу и мультидисциплинарной группе специалистов для определения необходимости и эффективности реабилитации.
Медицинская реабилитация входит в пакет ОСМС, поэтому для её прохождения нужно быть застрахованным.

Обеспечение доступности

Ответственность за организацию медпомощи и доступности медицинских услуг в регионе несут местные исполнительные органы, то есть акиматы. Для этого в их структуре предусмотрены управления здравоохранения, которые непосредственно контролируют получение медпомощи в регионе населением, доступность, полноту и качество её предоставления медорганизациями. Также управления здравоохранения обязаны информировать население региона о распространении социально-значимых заболеваний и особо опасных инфекций.
Медико-социальная помощь при социально значимых заболеваниях входит в комплексный подушевой норматив и предоставляется пациентам в поликлинике по прикреплению.

Если вам отказывают в предоставлении медицинской помощи при социально значимом заболевании, необходимо обращаться в Службу поддержки пациентов при поликлинике для защиты своих прав. Если добиться понимания там не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по имеющимся каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, Единый контакт-центр 1406, SaqtandyrýBot в Telegram, официальный сайт fms.kz



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