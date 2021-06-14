Какая медпомощь оказывается пациентам с социально значимыми заболеваниями в Мангистау

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Что такое социально значимые заболевания?

Это заболевания, которые в силу своей распространённости в обществе вызывают наибольшую смертность и инвалидизацию населения. Поэтому в системе здравоохранения важное значение уделяется их диагностике и лечению.



В Казахстане в утверждённый перечень социально значимых заболеваний (СЗЗ) вошли следующие:

- Туберкулёз

- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)

- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

- Злокачественные новообразования

- Сахарный диабет

- Психические, поведенческие расстройства (заболевания)

- Детский церебральный паралич

- Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

- Ревматизм

- Системные поражения соединительной ткани

- Дегенеративные болезни нервной системы

- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

- Орфанные заболевания.





Что включает медицинская помощь для граждан с СЗЗ?



Медицинская помощь, предоставляемая гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, включает медицинские услуги диагностики, лечения, динамического наблюдения.

Важно понимать, что медицинские услуги оказываются пациентам с СЗЗ по основному заболеванию в рамках ГОБМП, то есть, если им установлен диагноз, и они состоят на диспансерном учёте по социально значимому заболеванию в своей поликлинике. Таким образом, для корректировки проводимой терапии или при обострении хронического заболевания, медуслуги предоставляются в ГОБМП и доступны людям, не имеющим статуса страхования в системе ОСМС.

Однако для постановки на диспансерный учёт требуются диагностические процедуры и консультации специалистов, которые включены в пакет ОСМС. Исходя из этого, первичная диагностика для установления социально значимого заболевания, диагностика других заболеваний, в том числе сопутствующих при уже подтверждённом социально значимом заболевании, проводится в системе ОСМС, то есть для её прохождения необходимо быть застрахованным.





Какая медпомощь предусмотрена для пациентов с СЗЗ?



Медицинская помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предоставляется в следующих формах:

1) в амбулаторных условиях;

2) в стационарных условиях;

3) в стационарозамещающих условиях.



Как пациенту устанавливается СЗЗ?



Если участковый врач (ВОП, терапевт или педиатр) наблюдает у пациента признаки одного из социально значимых заболеваний, то он направляет его к соответствующему профильному специалисту (врачу узкого профиля, психологу) на консультацию. При этом консультации узких специалистов относятся к пакету ОСМС, поэтому для получения этой услуги необходим статус застрахованного, исключение составляют подозрения на туберкулёз и ВИЧ-инфекции, диагностика которых проводится в ГОБМП и доступна незастрахованным пациентам. Врач, при наличии показаний, направляет на диагностику – это могут быть консультации других профильных специалистов, инструментальные и лабораторные исследования. После подтверждения диагноза участковый врач ставит на диспансерный учёт пациента, и он получает необходимую медицинскую помощь.

На уровне поликлиники граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, могут получить услуги диагностики и амбулаторное лечение, им проводится непрерывное диспансерное наблюдение.

При наличии показаний специалист может направить пациента в медицинскую организацию с круглосуточным или дневным наблюдением.



Положены ли пациентам с СЗЗ бесплатные лекарства?



Пациенты с определёнными социально значимыми заболеваниями обеспечиваются лекарственными средства и медицинскими изделиями в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на амбулаторном уровне, в том числе при:

- туберкулёзе;

- ВИЧ-инфекции;

- хроническом вирусном гепатите С, включая стадию цирроза печени;

- вирусном гепатите В;

- сахарном диабете;

- онкологических заболеваниях;

- ишемической болезни сердца;

- протезировании клапана сердца;

- психических заболеваниях;

- церебральном параличе;

- реактивном артрите;

- аутоиммунных заболеваниях и иммунодефицитных состояниях;

- узелковом полиартрите;

- болезни Альцгеймера;

- болезни Бехчета;

- болезни Крона;

- мукополисахаридозе и некоторых других орфанных заболеваниях.

Пациенты обеспечиваются лекарствами в зависимости от степени и стадии заболевания. Подробнее узнать о полагающихся бесплатных препаратах можно в перечне лекарственных средств и медицинских изделий, утверждённом приказом Министерства здравоохранения №666 от 29 августа 2017 года.



Можно ли пройти реабилитацию пациентам с СЗЗ?



Пациенты, страдающие социально значимыми заболеваниями, могут пройти медицинскую реабилитацию на общих основаниях по перечню заболеваний, подлежащих реабилитации.

Для получения услуг реабилитации или восстановительного лечения необходимо обратиться к участковому врачу, который направит на консультацию к реабилитологу и мультидисциплинарной группе специалистов для определения необходимости и эффективности реабилитации.

Медицинская реабилитация входит в пакет ОСМС, поэтому для её прохождения нужно быть застрахованным.



Обеспечение доступности



Ответственность за организацию медпомощи и доступности медицинских услуг в регионе несут местные исполнительные органы, то есть акиматы. Для этого в их структуре предусмотрены управления здравоохранения, которые непосредственно контролируют получение медпомощи в регионе населением, доступность, полноту и качество её предоставления медорганизациями. Также управления здравоохранения обязаны информировать население региона о распространении социально-значимых заболеваний и особо опасных инфекций.

Медико-социальная помощь при социально значимых заболеваниях входит в комплексный подушевой норматив и предоставляется пациентам в поликлинике по прикреплению.



Если вам отказывают в предоставлении медицинской помощи при социально значимом заболевании, необходимо обращаться в Службу поддержки пациентов при поликлинике для защиты своих прав. Если добиться понимания там не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по имеющимся каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, Единый контакт-центр 1406, SaqtandyrýBot в Telegram, официальный сайт fms.kz